Někdejší táborový vedoucí se před krajským soudem zpovídá ze znásilnění školačky

Odkázal tím na zmiňovanou stotisícovou částku. Tu se Pavel P. zavázal dívce, dnes již 18leté ženě, uhradit jako odškodnění. Zmocněnec poškozené Tomáš Bejček původně uplatnil v rámci trestního řízení nárok vyčíslený na 300 tisíc korun – tím se ale soud nakonec nezabýval. „Poškozená vzala svůj návrh zpět. Uzavřela s obžalovaným dohodu, že jí uhradí odškodné ve výši 100 tisíc korun plus náklady zmocněnce (kolem 33 tisíc korun),“ vysvětlil soudce Wažik.

Ochotu platit projevil Pavel P. již těsně před zahájením hlavního líčení. Připomněl to jeho obhájce David Černecký s tím, že ve středu klient ráno poslal na bankovní konto poškozené 30 tisíc korun. „Podle svých možností,“ poznamenal Černecký. V té chvíli byla ještě ve hře původně požadovaná 300tisícová částka.

Klíčová byla role svědků

Že v noci na 13. července 2019 vážně pochybil, mladý muž z Kladna, který však žije i pracuje v Praze, v jednací síni přiznal. Tehdy byl vedoucím na letním táboře, pořádaném na základně na Benešovsku v lokalitě Český Šternberk-Vrabov. Nepopíral, že i když on sám měl jako vedoucí na starost mladší svěřence, sblížil se s dívkou z oddílu nejstarších dětí.

Nezůstalo jen u příjemného povídání, procházek, držení se za ruce a polibků. Poslední noc na táboře, poté, co skončila rozlučková diskotéka a táborníci se rozešli do chatek a srubů, se dvojice posadila u ohně. Tam obžalovaný dívku líbal a osahával – avšak tím to neskončilo. Od ohniště se nesourodá dvojice přesunula do chatky, kde byl ubytován – a tam už došlo i na svlékání a orální sex. „Svého jednání zanechal poté, co byl přistižen hlavním táborovým vedoucím, který do chatky vstoupil,“ uvedli shodně žalobce Postupa i soudce Wažik.

Poškozená vypověděla, že co se stalo, nechtěla. Byla prý ale silně opilá, protože si s společně s dalšími dívkami z oddílu koupily víno, rum i další alkohol – a pak prý popíjela ještě u kuchařek. Uvedla, že jí bylo zle a sotva vnímala, co se děje; připouští však, že svůj nesouhlas nedávala nijak najevo. Souzený mladík naopak uváděl, že o čtyři roky mladší školačka byla při tom, co se odehrávalo, velmi aktivní.

Co se stalo u ohniště i v chatce, nepopíral. Odmítl však slova žalobce Postupy, že zneužil bezbrannosti nezletilé. V tom mu po zhodnocení svědeckých výpovědí dal za pravdu i trestní senát: vzal v potaz, že dvojice měla nějaký předchozí vztah a podle svědků nebyla dívka opilá natolik, aby si neuvědomovala, co se děje. Ostatně i po skončení tábora ještě byla s Pavlem P. v kontaktu; zhruba po půl roku.

Soud se proto neztotožnil s míněním státního zástupce, že na táboře došlo ke znásilnění dítěte (za což trestní zákoník stanoví sazbu od pěti do dvanácti let odnětí svobody). Čin kvalifikoval jako pohlavní zneužití (se sazbou od jednoho roku do osmi let; v případě, že je oběť svěřena dozoru pachatele, což však nebyl tento případ, se rozpětí zvyšuje na interval od dvou do deseti let).