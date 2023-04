Státní zástupkyně obžalovala dvě ženy z vraždy padesátiletého muže v Praze. Ženy zůstávají ve vazbě. Deníku to řekl mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Podle dřívějších informací je jednou z obviněných žen zubařka z Kutné Hory.

Soud, rozsudek. Ilustrační snímek. | Foto: ČTK

Podle informací Deníku žena se svojí kamarádkou muže pořezala tak, až vykrvácel. Obhajoba tvrdí, že se vše stalo se souhlasem samotného muže, který si údajně přál zemřít.

Informace o verzi obhajoby potvrdil mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala. „Dle verze předestřené obhajobou samotný poškozený žádal být usmrcen a dobrovolně pozřel jednou z obviněných mu poskytnutý zklidňující a tlumící lék. Na základě zjištěných skutečností však toto jednání nevedlo samo o sobě k smrti,“ uvedl Cimbala.

Příčinou smrti měly být až řezné rány, které oběti jeho partnerka společně s další kamarádkou zasadily, a vykrvácení. Ženy pak samy zavolaly na místo policii. Vše se odehrálo začátkem loňského října v jednom z pražských bytů. Před dvěma týdny pražské státní zastupitelství obžalovalo ženu léčitele i její kamarádku z vraždy a případ se dostane k soudu, kde se bude řešit v rámci hlavního líčení. Obžalovaným ženám je 32 a 65 let.

Zubařka z Kutné Hory ordinovala i v noci, policii zajímá i kvůli dalšímu případu

Mrtvým by podle informací Deníku mohl být manžel zubní lékařky a vyloučeno není, že nebyl jedinou obětí. To však státní zastupitelství ani policie po dobu vyšetřování blíže komentovat nechtějí.

Muž si svou smrt prý přál

Muž, z jehož vraždy je obviněna středočeská zubařka a její známá, si podle obžaloby přál svou smrt. Obě ženy po činu čekaly, až mužovo tělo samo zmizí, protože jim to před svým skonem sliboval. Když tělo nezmizelo, ženy se společně obrátily na policii. Státní zástupkyně tvrdí také to, že zubařka chtěla před pořezáním muže přivolat záchrannou službu, což jí muž a druhá obviněná žena nedovolili. Uvádí to anonymizovaná část obžaloby, kterou ve středu 29. března poskytl pražský městský soud.

Na hlavní líčení, které začne 6. dubna, obě ženy čekají v pankrácké vazební věznici. Ani jedna z nich nikdy předtím nebyla trestána. Podle státní zástupkyně ženy vraždily společně a po předchozím uvážení, za což jim hrozí 12 až 20 let vězení.

Čin se stal po půlnoci na 4. října 2022 v bytě v pražských Hájích, který obývala obviněná důchodkyně a kam ženy a muž společně přijeli z Kutné Hory. "Obviněná PaedDr. S. před touto cestou utvrzovala obviněnou MDDr. Š. v tom, že musí vyhovět poškozenému v jeho přání zemřít," stojí v obžalobě. Proto s sebou zubařka přinesla potřebné medikamenty a lékařské nástroje, které obstarávala už od srpna.

Zubařka pak podle státní zástupkyně poskytla muži lék, který sám dobrovolně spolkl a který měl zklidňující a hypnotické účinky. "Načež obviněná MDDr. Š. chtěla přivolat rychlou záchrannou službu, což jí poškozený a obviněná PaedDr. S. nedovolili, pročež chtěla utéct z bytu, v čemž jí slovně zabránili," pokračuje obžaloba.

Následně se muž podle státní zástupkyně svlékl, lehl si do postele a krátce poté kvůli požitým lékům upadl do bezvědomí. Zubařka mu poté do třísla vpíchla injekci s lokálním umrtvením a poté mu v třísle skalpelem udělala malou hlubší ránu, která neporušila cévy. "Protože krev z rány vytékala pomalu, souhlasným kývnutím se obviněné navzájem ujistily v nutnosti přeříznout tepnu na ruce," popisuje obžaloba.

Po lokálním umrtvení oblasti pravého zápěstí proto zubařka muže řízla do ruky, ani tentokrát však neporušila větší cévy. Zároveň mu ale vpíchla celkové anestetikum, které muži po několika minutách utlumilo dech. Příčinou mužovy smrti tak podle obžaloby byla akutní otrava tímto anestetikem, přičemž smrti bylo možné zabránit krátce po aplikaci látky včasnou odbornou pomocí.

Ženy vytékající krev podle obžaloby společně jímaly do textilií a lavoru. S mrtvým mužem následně zůstaly v bytě. "Obviněná MDDr. Š. ulehla vedle mrtvého poškozeného a obviněná PaedDr. S. seděla na posteli, na které ležel mrtvý poškozený. Vyčkávaly, až tělo poškozeného zmizí, jak jim poškozený před svou smrtí sliboval," stojí v obžalobě.

"Takto setrvaly až do následujícího dne, a jelikož tělo nezmizelo, uklidily, umyly se, převlékly, najedly a domluvily se na dalším postupu, kdy v 15:40 hodin věc společně osobně oznámily na Policii ČR," uzavřela státní zástupkyně.

Mrtvý u bazénu

Kauza má i svoji kutnohorskou větev. Jak se našim reportérům podařilo zjistit, už v srpnu byl v autě nedaleko bazénu v Kutné Hoře nalezen mrtvý muž, který bydlel ve stejném domě jako zubařka. Bytový dům stojí jen pár desítek metrů od bazénu. Muž měl být také klientem jejího manžela – léčitele.

Podle dostupných informací policisté původně předpokládali, že na smrti muže neměl vinu nikdo cizí. K tomuto úmrtí se středočeští kriminalisté vrátili až ve chvíli, kdy vyšla najevo pražská vražda.

Vraždila zubařka z Kutné Hory? Obviněny jsou dvě ženy. Stopy vedou i k sektě

Ani v tomto případě nechtějí policisté po několika měsících vyšetřování říkat podrobnosti. „Případem náhlého úmrtí muže na Kutnohorsku se zabývají krajští kriminalisté, a to pro možné podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví s následkem smrti. Případ je stále ve fázi prověřování a z tohoto důvodu nemůžeme poskytnout cokoliv bližšího,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

I tento případ tedy policisté vyšetřují více než čtyři měsíce a jak potvrdil Deníku dobře informovaný zdroj už na podzim, jedná se o případ spletitý. „Vyšetřovatelé vědí, že zveřejnění některých detailů by zmařilo jejich vyšetřování. U jiných detailů naopak nejsou schopni odhadnout, co by zveřejnění způsobilo," řekl zdroj Deníku

Podle informací komplikuje vyšetřování fakt, že nebyla hned po objevení mrtvoly nařízena soudní pitva.

V léčiteli se prý někteří klienti zhlédli

Kolem života obou manželů se redakci Deníku podařilo zjistit několik detailů. K zavražděnému léčiteli chodilo se svými problémy celkem dost klientů. „Lidi v domě už i nadávali, že je to u nich jak na procesí,“ řekla jedna z klientek s tím, že partner zubařky provozoval praxi ve svém bytě v jednom z kutnohorských panelových domů. „Chodila jsem k němu, používal alternativní metody, rozhodně ale ne jakkoli násilné,“ popsala Deníku jeho klientka.

Pražští kriminalisté vyšetřují vraždu. Stopy údajně vedou do Kutné Hory

Podle ní se v něm ale řada klientů zhlédla, a kromě léčby neduhů ho začali žádat i o pomoc s nezdravotními peripetiemi, jako byl nákup auta, nemovitosti a podobně. „Někteří s ním jezdívali i na dovolené, třeba do Španělska,“ uvedla žena.

Podobně „očarovaná" byla léčitelem údajně i jeho partnerka, zubařka z Kutné Hory. „Byla na něm dost závislá. Když jí řekl, že by se měla otužovat, chodila po Kutné Hoře i v zimě jen v triku s krátkým rukávem,“ popsal zdroj Deníku.

Léčitel zemřel podle informací Deníku poté, co v pražském bytě vykrvácel. Pořezat ho měla právě zubařka se známou.

Z Moravy přes Děčín do Kutné Hory

Obviněná zubařka byla podle našich zjištění v mládí uzavřená, tichá a vzorná studentka. Spolužáci ze základní školy i gymnázia si ji vybavují jako plachou a hodnou dívku. „Vnímal jsem jí jako vílu nebo takovou éterickou bytost. Byla uzavřená, kolektivu se spíše stranila. Co se týká prospěchu, vždycky byla nejlepší ze třídy. Zkrátka bych ji přirovnal k prototypu šprtky," sdělil Deníku jeden z jejích spolužáků.

Plachá dívka vyrůstala a žila v menším městě na Prostějovsku sama s maminkou. „Po maturitě začala studovat vysokou školu v Praze a do městečka se vracela výjimečně. Potom, co jí zemřela před pár lety maminka, už nejezdila domů prakticky vůbec. Nikdo o ní téměř nic nevěděl," dodal další z jejích vrstevníků.

Po studiích působila na Děčínsku. „Pracovala u mě tři roky," řekl Deníku zubní lékař z Ústeckého kraje. Věnovat se prý chtěla zubní chirurgii a připravovala se na atestaci. Tu také během působení na severu Čech získala. „Ruce na to měla," uvedl zmíněný zubař.

Zlom přišel podle něj, když došlo v její rodině k úmrtí a ona se ze dne na den vrátila na Moravu. Proměnu v jejím chování v souvislosti s rodinnou tragédií potvrdil i její soused a kamarád z kolejí.