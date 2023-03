Případ překvapivého bodnutí opilého muže nůžkami do krku, což se odehrálo loni 30. srpna zhruba půl hodiny před půlnocí na Masarykově náměstí v Brandýse nad Labem, si na své rozuzlení v jednací síni počká. Očekávaný rozsudek předseda senátu Lukáš Barnet v pátek 17. března nevynesl. Soud se ještě pokusí dostat do jednací síně muže, jehož svědectví vnímá jako klíčové obhajoba i obžaloba.

Tomáš H. u soudu za pobodání muže na autobusové zastávce nůžkami. | Foto: Deník/Milan Holakovský

V rámci případu, který středočeský krajský soud začal projednávat na počátku února, se jako obžalovaný z pokusu o vraždu zpovídá před Krajským soudem v Praze 34letý Tomáš H. Vazebně stíhaný muž při svém výslechu v úvodu hlavního líčení uvedl, že incident na autobusové zastávce na brandýském Masarykově náměstí si nepamatuje.

Také při výslechu na policii po svém zadržení uváděl, že si vybavuje jen to, že osudného dne byl na pohřbu, načež si dal šest nebo sedm piv a pak s bratrem a jeho manželkou odjeli domů. Následuje okno – a vzpomínky se vracejí až od chvíle, kdy nějaký muž ležel na zemi a všude kolem spousta krve; i on sám byl zakrvácený. V té chvíli prý přemýšlel, že by měl nějak pomoci – nikoli o tom, že tohle vše má mít na svědomí on.

Pokus o vraždu se odehrál v Brandýse na zastávce pár minut před půlnocí

Že si na nic nevzpomíná, uvedl u soudu také poškozený, který hrozivě vypadající zranění přežil. Oba aktéři byli pod vlivem alkoholu – a upito měli opravdu hodně. Znalec Jan Stříbrný v pátek v jednací síni uvedl, že jestliže měl Tomáš H. podle jeho propočtů v době činu mezi 2,22 a 2,37 promile, musel si toho dát podstatně víc než zmiňovaných sedm piv. A z výsledků opakovaně prováděných testů lze usuzovat, že pít musel přestat až nedlouho před svým zadržením. Drogy Stříbrný v rámci chemicko-toxikologického rozboru krve neodhalil.

Kamerové záznamy příliš nepomohou

Záznamy z městských kamer, které má soud k dispozici, také příliš světla do případu nevnášejí. Záběry jasně neukazují, co a jak se odehrálo. „Jsou z dálky a rozmazané,“ konstatoval soudce Barnet, jenž v pátek při jejich přehrávání kroužením kurzoru myši označoval místa, kde pohyb osob lze více tušit nežli dobře vidět. K poznámce Tomáše H., že z lavice obžalovaných toho moc neviděl, předseda senátu opáčil, že lepší by to nebylo ani zblízka.

Zcela jasno nepřinášejí ani výpovědi svědků. „Rozcházejí se v tom, co říkají, i v údajích o časech,“ řekla Deníku na chodbě soudu jedna z trojice členek rodiny Tomáše H., které v lavicích určených pro veřejnost sledují jednání soudu od počátku.

Napadení nůžkami skončilo těžkým zraněním. Soud řeší pokus o vraždu v Brandýse

V pátek mimo jiné vypovídal jeden člen party, která muže, jenž byl pobodán, doprovázela k autobusu, aby se v pořádku dostal do Prahy, kde bydlí. Parta známých, tři muži a žena, seděla na lavičce na sídlišti – asi dvě, možná tři hodiny – a popíjela z láhve tvrdý alkohol.

Flašky padly dvě, přičemž dotyční následně nadýchali shodně kolem dvou promile. Motali se prý všichni – a nejvíce Pražák: ten, který v případu figuruje jako poškozený. Proto ho všichni doprovázeli k zastávce autobusu. Oba zbývající muži ho prý podpírali; každý z jedné strany.

Napadení svědci vlastně neviděli

„Kamarád chtěl z Brandýsa odjet, čekali jsme na autobus – a tam se to stalo,“ konstatoval svědek. „Během pár vteřin,“ uvedl. S tím, že vše pozoroval asi ze dvou metrů. Muže chystajícího se cestovat už nepodpíral; ten byl v té chvíli opřený o konstrukci zastávky. Přicházejícího útočníka zaznamenal svědek až na vzdálenost pár kroků, když se blížil směrem od kašny: nebyl důvod věnovat mu pozornost.

„Neviděl jsem přesně, co se stalo: on přišel, natáhl ruku – a začala stříkat krev,“ řekl svědek. Vše se prý odehrálo bez křiku, bez nadávek, bez hluku: mlčky; nepadlo jediné slovo. Na zemi pak ležely nůžky.

Tomáš H. u soudu za pobodání muže na autobusové zastávce nůžkami.Zdroj: Deník/Milan Holakovský

„Já šel tady za obžalovaným, chtěl jsem ho napadnout, ale netrefil jsem se,“ doplnil ještě svědek, jak dopadla jeho snaha útočníka praštit. Přičemž po dotazu upřesnil, že dotyčný se nijak nesnažil mu to oplatit.

Až pak nastal rozruch. Dívka volala sanitku, z místa kdosi s křikem utíkal. To však nebyl obžalovaný, ale jeden z mužů, kteří nejopilejšího kumpána podpírali: svědek, na jehož výslech se ještě čeká. Členka rodiny obžalovaného, jež má o případu detailní informace, Deníku řekla, že prchal poté, co okradl muže, s nímž předtím popíjel a následně mu pomáhal s chůzí: měl mu sebrat peněženku a mobil.

Naopak přiběhl muž, který se předtím procházel na protilehlé straně náměstí. Než přijela záchranka, držel zraněnému prsty v krvácející ráně a snažil se s ním mluvit.

I on v pátek vypovídal jako svědek. Ze samotného incidentu projednávaného soudem však neviděl nic. Zhruba 20 minut před ním se však také on setkal s Tomášem H. a chvíli si povídali.

„Dopadlo to pozitivně,“ uvedl svědek s tím, že nejprve mluvili o automatu s nabídkou CBD produktů, v jehož blízkosti se potkali. „Rozhovor začal být nepříjemný, když si chtěl půjčit můj skateboard a já odmítl,“ poznamenal svědek. Byl to prý trochu vypjatý moment, i když svědek neměl pocit, že by měl být napaden nebo okraden. Právě v té chvíli si všiml, že Tomáši H. vyčnívají z levé ruky čepele nůžek.

„Snažil jsem se ho uklidnit slovy, což bylo úspěšné – a šli jsme každý svou cestou,“ uvedl svědek.

Akce KAT. Kriminalisté již popáté zadrželi muže, který vařil a prodával pervitin

Když se pak s ním setkal znovu, na místě činu, byla prý situace už odlišná: „Obžalovaný se držel za hlavu, zpytoval svědomí a uvědomoval si, že udělal něco špatného,“ uvedl svědek. Tomáš H. podle něj nevypadal jako opilý.

„Působil na mě dojmem člověka, který si dal tři kafe; měl i rychlou řeč,“ vypověděl. Soudu ale tento svědek řekl, že dnes má z obžalovaného strach – a tvář si v jednací síni zakrýval respirátorem.

Předseda senátu hlavní líčení odročil na 29. března, přičemž by už měl zbývat výslech pouze jediného svědka. Muže, jenž původně utíkal od místa činu, aby se vzápětí vrátil zpět. Přivézt z Brandýsa by ho k soudu měli policisté. Soudce Barnet netajil nelibost nad tím, že policie, která o to byla požádána, svědka nedodala už v pátek; obvodní oddělení pouze sdělilo, že dotyčného ráno nenašlo.

Další jednání raději nařídil až na odpoledne, aby na nalezení svědka (který údajně přespává u matky nebo sestry, případně u kamarádů, když se na něj máma naštve, a prakticky po celý den by ho mělo být možné potkat na brandýském náměstí) měli policisté celé dopoledne.

Granát v pražské Liboci. Pyrotechnik nepotvrdil, že by se jednalo o výbušninu

„A budu chtít zprávu, co udělali za úkony a kde hledali,“ řekl soudce na jejich adresu.

Výslech tohoto muže je důležitý. S policisty mluvil o tom, že agresor s nůžkami se nejprve zaměřil na něj, ale jemu se podařilo uhnout – a tak se do obžaloby dostala přísnější právní kvalifikace související s vražedným útokem na více lidí. Za nynějšího stavu dokazování však je podle Barneta neudržitelná.