Tak popsali tvůrci aktuální čtvrtý díl třetí řady populárního seriálu Případy 1. oddělení.

Případy 1. oddělení a přepadení auta s penězi: Kdo byl skutečný pachatel

Případ, kterým se inspirovali, se stal v dubnu v roce 2015. Nálož tehdy explodovala v Škodě Octavia na sídlištním parkovišti nedaleko Milánské ulice u kontejnerů. Čtyřicetiletou pacientku, která při explozi vedle dalších zranění utrpěla i rozsáhlé popáleniny, záchranáři napojili na plicní ventilaci. „Ve stavu umělého spánku byla následně převezena na ARO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady," uvedla tehdy mluvčí záchranky Jiřina Ernestová. Mimochodem, Ernestová dnes pracuje na tiskovém oddělení pražské městské policie.

„Svědci zraněnou krátce po výbuchu museli vyprostit z vozidla," připomněl Jan Daněk z ředitelství pražské policie. Vyvrátil tak zvěsti kolující po měcholupském sídlišti během dne, že po explozi cizinka s křikem utíkala od svého vozu. Jan Daněk je dnes vedoucím tiskové oddělení na krajské ředitelství policie v Praze.

Okolnosti exploze začali okamžitě zkoumat kriminalisté. Milánská ulice byla po události v nejbližším okolí výbuchu uzavřena pro veškerou dopravu. V okruhu desítek metrů totiž zůstaly rozmetány části vybuchlého vozu. „Policisté také informovali vedení blízké školy, aby instruovali své žáky – a případně jejich rodiče," doplnil Daněk.

Případy 1. oddělení: Muž otrávil ženu metanolem, scenáristy to inspirovalo

O den později už policie oznámila, že případ vyšetřuje mordparta. Kriminalisté také upřesnili poznatky o použité bombě: nástražný výbušný systém byl umístěný uvnitř vozidla, a to v jeho přední části. Z čeho přesně se nálož skládala a jakým způsobem byla odpálena ve chvíli, kdy řidička nastoupila do auta a snažila se nastartovat, jsou otázky, na něž by měly poskytnout odpovědi zadané znalecké posudky.

Bomba z vietnamské základky?

Policisté se zabývali možností, zda za celým případem není vyřizování účtů ve vietnamské komunitě.

Nakonec se ukázalo, že skutečnost je daleko prozaičtější než válka gangů. Měsíc po výbuchu policie zadržela podezřelého. 56letého manžela těžce zraněné ženy. Možný motiv konkurenčního boje, stejně jako finanční zájmy jednotlivce, se totiž postupně dařilo vylučovat. „Po 14 dnech jsme se vrátili k osobě manžela," konstatoval tehdejší šéf pražské mordparty Josef Mareš, dnešní spoluscénárista seriálu Případy 1. oddělení.

„Zadržený nejdříve nechtěl spolupracovat, následujícího dne výpověď změnil. Motivem útoku, měly být neshody mezi manželi. Bombu sestrojil sám. Dle svých slov získal znalosti k jejímu sestrojení na základní škole ve Vietnamu,“ řekl Mareš, který tehdy nechtěl podrobněji o složení výbušniny mluvit, ale objevila se informace, že podstatnou část tvořila běžně dostupná zábavná pyrotechnika.

Státní zástupkyně obžalovala studenta za vraždu učitele. Hrozí mu až dvacet let

Vyšetřování, vypracování posudků a obžaloby trvalo ještě několik měsíců. Rozsudek nakonec padnul v červnu roku 2016. Vietnamský podnikatel šel do vězení na osm let. Po odvolacím soudu byl odsouzen pravomocně za obecné ohrožení na 12 let.

Zda jsou i dnes útoční a oběť manželi, není známo, tehdy ale vše vypadalo na smíření. Muž u soudu podle ČTK uvedl, že chtěl manželku zastrašit, „aby se věnovala více rodině a nechodila za jinými muži“.

„Momentálně na rozvod nemyslím, protože podle mého názoru manžel a otec našich dětí potřebuje pomoc,“ řekla v roce 2016 u soudu manželka obžalovaného s tím, že její manžel je velmi žárlivý muž a ona měla „občas kamarády a tak dále“. A věřila, že jí chtěl explozí manžel jen vystrašit, nikoli zabít.