O tři dny později, po pitvě, už měli policisté jasno. Byla to vražda. „Pitva jednoznačně prokázala, že 33letý muž Denis B. ze Stodůlek se stal obětí násilného trestného činu,“ oznámil Hulan. A jako v řadě případů z roku 2014 se vyrojily spekulace, zda nemá smrt něco společného s vraždami taxikářů ze zimy a jara toho roku. Plameny měly v takovém případě zahladit stopy po použití střelné zbraně malé ráže. A některé dohady s novým případem vraždy spojovaly také usmrcení ženy cestující v tramvaji. Ve všech případech totiž v té době pachatel unikal dopadení.

Případy 1. oddělení: Vraždu v tramvaji "vyřešil" samotný pachatel

Nakonec tyto úvahy vyšetřovatelé jednoznačně odmítli. Tudy se vyšetřování neubírá. „Na základě konkrétních zjištění můžeme jednoznačně konstatovat, že tento případ nemá nic společného s dříve prošetřovanými obdobnými případy, ani s případy, které jsou momentálně ještě stále v prošetřování," odmítli policisté jakékoli spojování s kauzami známými z dřívějška. Víc ale policisté říci nechtěli.

Co ale netajili, byly poslední plány mrtvého Denise B., který pocházel z Uzbekistánu. Do Klánovického lesa se vypravil 11. června mezi devátou a desátou hodinou a s sebou měl detektor kovů.

Případy 1. oddělení a přepadení auta s penězi: Kdo byl skutečný pachatel

„Za pomoci minohledačky se chtěl věnovat takzvanému hledání pokladů. Při odchodu zároveň avizoval, že se domů vrátí kolem patnácté hodiny," konstatoval mluvčí Hulan. Když se muž neobjevil podle domluvy a nevrátil se ani v následujících dnech, příbuzní v pátek ohlásili jeho pohřešování.

Policisté se také obrátili na veřejnost a hledali jakákoli svědectví a postřehy, které by k oběti mohli lidé poskytnout. I přes tuto snahu trvalo takřka dva roky, než byl pachatel dopaden. A spolu s objasněním vraždy se podařilo vyřešit i další zločiny.

Věci za milion ve skrýši

Z vraždy 33letého cizince obvinili v březnu 2016 50letého recidivistu Oldřicha Konráda, který 11. června 2014 Uzbeka zastřelil, odnesl mobil oběti a o den později na místo činu ještě vrátil s kanystrem benzinu, jímž tělo oběti polil a zapálil.

Oběť se do lesů vydávala s minohledačkou, aby pátrala po němých svědcích ozbrojených konfliktů ukrytých v zemi – od pozůstatků pohybu vojsk během napoleonské vojny až po artefakty z druhé světové války. S tímto cílem se také muž vypravil do Klánovického lesa. A shodou náhod začal pátrat poblíž místa, kde měl svou skrýš jeho pozdější vrah. Uzbek totiž narazil na věci z rozsáhlé série vloupání do rodinných domů. A pachatel chodil „poklad“ pravidelně kontrolovat.

Případy 1. oddělení: Kdo zabíjel taxikáře? Na střelce byla vypsána odměna

V Konrádově skrýši, kterou poté, co v Klánovickém lese utichl rozruch spojený s objevením vraždy, přenesl do lesů na Berounsku, kriminalisté našli více než milion korun, šperky z drahých kovů počítané na kilogramy a také pět zbraní. Stejnou pistolí, která zabíjela v Klánovicích, byl navíc jeden skutek spáchán již o půl roku dříve. A právě odhalení téhle souvislosti napomohlo zamotaný případ rozplétat. Ukázalo se, že po použití této zbraně tekla krev už 25. prosince 2013. V Dolních Počernicích. Tam se večer zloděj po rozbití okna v přízemí vloupal do domu v Novozámecké ulici. Vyrušil ho však návrat majitelů, informoval Tomáš Hulan z ředitelství pražské policie.

„Lapka proto vyskočil oknem na ulici a začal utíkat. Před dům ale vyběhli i majitelé, kteří začali volat o pomoc," přibočil Hulan tehdejší vánoční drama. Reagoval 28letý soused, jemuž zloděj zrovna běžel pod okny. Za uprchlíkem utíkal asi 800 metrů – než se zloděj otočil a dvakrát vypálil. Pronásledovatele jedna z kulek zasáhla do nohy a musel být převezen do nemocnice.

Případy 1. oddělení: Kdo zavraždil zlatnici a proč?

Toto zjištění navedlo kriminalisty na stopu vykradačů domů, na něž se zaměřili. A zároveň tím padly další vyšetřovací verze – třeba ta, že smrt může mít souvislost s vojenskou minulostí oběti, která sloužila v speciálních jednotkách, případně, zda vražda nesouvisí s vyřizováním účtů v postsovětském podsvětí.

Dopis soudkyni

V září 2017 padl definitivní trest, Konrád, který za svou „kariéru“ vykradl kolem 200 domů, byl odsouzen na 25 let vězení. Vedle vraždy čelil obžalobě z pokusu o těžké ublížení na zdraví, z dvojího nedovoleného ozbrojování, z vloupání, porušení domovní svobody a poškození cizí věci.

Případy 1. oddělení: Umřela reálná oběť a z čeho byla bomba?

Už po prvoinstančním soudu se Konrád odvolal. 25 let se mu totiž zdálo málo a požadoval pro sebe doživotí. To ale odvolací soud zamítl, protože pachatel pro sebe nemůže požadovat přísnější trest, to přísluší jen žalobci.

Za „touhou“ strávit zbytek života za mřížemi ale u Oldřicha Konráda nebyla lítost, ale neutěšená finanční situace. V dopise adresovaném soudkyni napsal, že jeho další život na svobodě nemá smysl, protože po případném propuštění z dlouhodobého výkonu trestu nebude mít kde bydlet, nebude se mít na koho obrátit a bude muset znovu řešit existenční problémy.