Muž nedal druhému přednost v jízdě. Řidič ho napadl teleskopickým obuškem

/VIDEO/ Dva řidiči se dostali do fyzické potyčky poté, co jeden z nich nedal přednost v jízdě. Jednomu z mužů se to nelíbilo a na řidiče zaútočil teleskopem, situaci museli ukončit až projíždějící strážníci.

Potyčka dvou mužů v Praze 5. | Video: Městská policie hl.m. Prahy