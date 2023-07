Použít násilí o vskutku nechutně šokující intenzitě se nerozpakovali pachatelé, kteří se na sklonku června rozhodli oloupit seniora v Praze 8. „Pro pár korun,“ poznamenala ve středu 5. července Eva Kropáčová z pražského policejního ředitelství, když informovala o dopadení podezřelých.

Kořist v podobě tašky, ve které byly zhruba dva tisíce korun, k níž přibrali ještě „suvenýry“ v podobě atrapy pistole a pistole pro airsoft, i dotyční skutečně dlouho neužili. Policejní detektivové v souvislosti s tímto činem záhy zadrželi tři osoby, z nichž dvě putovaly do vazby. Tam mají počkat na soud, kde může padnout trest jak pro vraha. „Kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyřiapadesátiletého a děvětatřicetiletého letého muže a osmačtyřicetileté ženy pro loupež a porušování domovní svobody, za což jim v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce až patnácti let,“ potvrzuje Kropáčová.

Za oběť si pachatelé vybrali 74letého muže, jenž dlouhodobě bydlí v chatě. Lupiči udeřili ve chvíli, kdy seděl před chatou a povídal si se známou. A vrhli se na něj bez varování. Že to bylo i bez slitování, potvrzují slova policistky Kropáčové: „Poté, co dvojice mužů vstoupila na jeho pozemek, okamžitě na něj zaútočila. Opakovaně jej oba muži udeřili do hlavy a dalších částí těla, a to i za pomoci teleskopického obušku – a dokonce i francouzské hole, kterou jeden z nich měl u sebe z důvodu vlastní zdravotní indispozice.“

Další informace Kropáčové naznačuje, že se situace nepěkně zvrtla. Útočníci po bitém muži požadovali, aby jim řekl, kde má schované peníze. „Přidala se však k nim i známá poškozeného, která společně s nimi prohledávala chatu,“ uvedla policistka.

Zatímco odnesená kořist byla poměrně hubená, zranění, která napadený senior utrpěl, jsou naopak masivní. Kropáčová zmínila mnohočetná poranění na hlavě – především v obličejové části. „Útok byl tak razantní, že mu muži způsobili několik zlomenin obličejových kostí, pohmožděniny a vážné zranění oka, které si vyžádalo akutní operační zákrok; bez jeho provedení by hrozila ztráta zraku,“ uvedla policistka. Znalecké vyjádření způsobená zranění hodnotí jako těžkou újmu na zdraví.

Všechny tři podezřelé se kriminalistům III. obvodu pražské policie podařilo vypátrat a zadržet během jednoho dne. Vzhledem k závažnosti zranění oběti však další řešení případu převzala pražská mordparta: kriminalisté z 1. oddělení odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, kteří se zabývají těmi nejzávažnějšími trestnými činy násilného charakteru.