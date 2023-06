Za postřelení třináctiletého chlapce v pražském parku uložil ve středu 21. června soud důchodci Václavu Šprýslovi podmínku 1,5 roku a peněžitý trest 30.000 korun. Verdikt není pravomocný. Muž se hájí tím, že ho žáci z nedaleké základní školy chodili provokovat k jeho pozemku a že je chtěl střelbou ze vzduchovky jen vystrašit. Šprýsl i jeho družka trvají na tom, že by se jim děti měly omluvit. Žena při svědecké výpovědi prohlásila, že ona by "zmetky a haranty" potrestala ještě přísněji než její druh.

Soud s mužem, který je obžalovaný z postřelení třináctiletého chlapce v parku na Černém Mostě. | Video: Deník/ Radek Cihla

"Nezpochybňuji, že jste s žáky dlouhodobě trpěl a že situace mohla být vyhrocená. Je možné, že jste se toho dopustil v hnutí mysli, že jste měl vztek. Ale to vás nezbavuje odpovědnosti. Neučinil jste žádná efektivní opatření – ani kameru na domě jste neměl. Takhle se to neřeší, střílet proti lidem se prostě nemůže," řekla Šprýslovi soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 9 Zuzana Kotyzová.

Součástí trestu je i propadnutí zbraní, které policie u muže bez zbrojního průkazu našla - a to včetně podomácku vyrobené kulovnice a revolveru. "Nejraději bych vám zakázala zbraně nabývat a držet, ale to nejde," poznamenala k tomu soudkyně.

Muži hrozilo za ublížení na zdraví, výtržnictví a nedovolené ozbrojování maximálně pětileté vězení. Státní zástupkyně pro něj navrhovala samostatný peněžitý trest ve výši 50.000 Kč. "Ukládat jenom peněžitý trest mi nepřijde úplně šťastné. Já chápu uložení peněžitého trestu jako to, že člověk si koupí odpustek a je hotovo. Mám potřebu vás ještě nějakou dobu kontrolovat," vysvětlila Kotyzová, proč se rozhodla i pro podmíněný trest s dvouletou zkušební dobou. Doplnila, že u muže nevidí sebereflexi.

Incident se stal loni 1. listopadu v parku ve Slévačské ulici v Praze 9, kde trávilo polední přestávku několik dětí ze Základní školy Chvaletická. Šprýsl, který seděl v kůlně na sousedícím pozemku, směrem k nim vystřelil a zasáhl jednoho z hochů do hrudníku. Zranění ve formě zástřelu si vyžádalo operaci v celkové narkóze a chlapec se pak měsíc léčil doma.

„Když mi volal jeho spolužák, že syna postřelili, domnívala jsem se, že je to nějaký hloupý vtip,“ vzpomínala dnes u soudu chlapcova matka. „I po těch sedmi měsících se mi o tom velmi těžce mluví,“ řekla. Dodala, že lékařům se diabolku nepodařilo vyndat při lokálním umrtvení a vyděšený syn se jí v nemocnici ptal, jestli přežije. Opakovaně zdůraznila, že k postřelení hocha došlo na veřejném prostranství. Když uvedla, že její syn „je takový živý“, ale nikdy neměl sníženou známku z chování, Šprýsl se zasmál.

„Oni by se mi měli omluvit za to, že mě tam rok terorizujou. Neříkám, že je to zrovna její syn, kdo mi tam hází, kdo mi tam nadává. Už jsem nevěděl, jak je zahnat,“ reagoval osmašedesátiletý obžalovaný na dotaz soudkyně, jestli se nechce chlapcově matce omluvit. Připustil, že postřeleného vůbec nezná a neví, jak vypadá. „Na nikoho jsem nemířil. Jste z toho špatná, já to chápu, ale já třeba seděl s tříletou vnučkou na zahradě a začaly lítat kameny. Kdybyste v tom žila a měla to čtyřikrát v týdnu…,“ pokračoval. „Za to zranění se teda omlouvám,“ doplnil nakonec s tím, že by do dětí záměrně nestřílel, protože když sám chodil do školy, postřelili mu kamaráda.

„Na nikoho se přece zbraň nebere! Můj syn to schytal za všechny,“ reagovala matka. Soud dnes vyslechl i jejího syna a jeho kamarády, a to bez přítomnosti veřejnosti a rovněž i bez Šprýsla, protože soudkyně nechtěla děti ještě více traumatizovat.

Důchodce po výstřelu odešel sledovat televizi. Podle vlastních slov si nevšiml, že někoho trefil. Policii pak řekl, že byl v afektu a mířil dětem na trup, protože se bál, že mu vlezou do zahrady. U soudu ale výpověď změnil. Tvrdil, že chtěl děti jen vyplašit zvukem výstřelu a že ani nevěděl, že zbraň je nabitá.