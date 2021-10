/VIDEO, FOTOGALERIE/ Řidič, který měl dva platné zákazy řízení, byl v celostátním pátraní, pod vlivem drog a ještě u sebe přechovával pervitin, se snažil v BMW ujet policistům. Když už v jízdě pokračovat nemohl, vystoupil a dal se na útěk. Policii se ho však podařilo chytit. Zběsilá honička začala v úterý krátce po půl osmé večer v Černokostelecké ulici v Praze 10.

Měl nastoupit do vězení, místo toho zfetovaný ujížděl policistům v Praze | Video: Policie ČR

Čtyřiatřicetiletého muže policisté vyplašili, když se rozhodli jeho auto zastavit a zkontrolovat. „V momentě, kdy se na policejním vozidle rozsvítily majáky, řidič vozidla sešlápl plyn a začal ujíždět vysokou rychlostí. Celé pronásledování netrvalo dlouho, jelikož řidič vjel do ulice U Krbu v Praze 10, která nebyla průjezdná z důvodu betonového hrazení před vjezdem do parku. Následně vystoupil z vozidla a utekl před policisty do parku. Ti ho však po pár metrech dostihli a za užití donucovacích prostředků zadrželi,“ popsala policejní mluvčí Violeta Siřišťová.