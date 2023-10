Středočeský krajský soud uložil osmapadesátileté ženě, která se podle obžaloby letos v lednu pokusila zabít svého manžela, šestiletý trest vězení. Manželka svého muže pobodala a pořezala nožem v rodinném domku v Nučicích u Prahy kvůli špatné finanční situaci. Pak se snažila zabít sebe. K činu se přiznala. Proti uloženému trestu se ale na místě odvolala.

Soud, soudce - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Žena se podle obžaloby pokusila zabít svého manžela kvůli tomu, že jí hrozilo vystěhování a ztráta bydliště. Když muž večer usnul na gauči u televize, pobodala ho a pořezala. Nožem ho zasáhla do krku a hrudníku. Manžel se ale probudil, nůž jí vytrhl a utekl k sousedům. Sousedé přivolali lékařskou pomoc a poraněný muž skončil v nemocnici.

Podle předsedkyně senátu Jany Novákové trest uložený výrazně pod hranicí trestní sazby postačí. I manžel žádal soud, aby jeho ženu do vězení neposílal. Soudkyně ale zároveň uvedla, že nemohla obžalovanou odsoudit za zabití, protože jednala úmyslně. "Rozhodla se, že bude takto řešit situaci, zřejmě pro jeho (manželovo) dobro, aby se nemusel vystěhovat," prohlásila.

Soud propustil z vazby kutnohorskou zubařku obžalovanou z vraždy vůdce sekty

Manželé spolu podle ženiny výpovědi měli obchod a hospodu. Žena se o ně starala a pomáhala také nemocnému a invalidnímu bývalému příteli své matky. Živnost se dostala do finančních problémů. Žena si vzala u nebankovní instituce úvěr, který nedokázala splácet. Kvůli jednání společnosti se dostala do velké dluhové pasti. Musela prodat nemovitosti a v době koronavirové pandemie již postupně nebyla schopna platit nájem. V lednu jim majitel domu řekl, že se mají s manželem vystěhovat.

Žena nepopřela, že svého muže pobodala. Na své jednání si však podle své výpovědi moc nepamatovala. "Je mi to hrozně líto, co se stalo," uvedla, "Já bych manželovi nikdy vědomě neublížila," dodala. Sama měla po události řezné rány a skončila v psychiatrické léčebně. S manželem zůstali dále spolu. "My se snažíme od té tragédie žít dál," prohlásila obžalovaná. "Můžeme to zvládnout , jen pokud nám dovolíte to zvládnout spolu," prohlásila dnes v závěrečné řeči.

Ženin advokát navrhoval soudu, aby upustil od potrestání a uložil pouze ambulantní léčení. Jeho klientka byla podle něj již dostatečně potrestána samotným trestním řízením. Poslat ji do vězení by nebylo podle právníka trestem jen pro ni, ale i další ranou pro jejího manžela.

Šílená potyčka v Sedlčánkách. Muž nakopl psa, pak kamaráda majitele bodl do krku

Muž vypověděl, že proti své ženě necítí žádnou zášť. Uvedl, že si nepřeje, aby dostala nepodmíněný trest. Žena mu o půjčkách a finanční situaci neřekla, nevěděl ani o prodeji nemovitostí. Nakonec toho na ní bylo podle něj moc. V době údajného pokusu o vraždu vypadala manželka podle jeho výpovědi nepříčetně a mluvila o vystěhování.

Znalci z oboru psychologie a psychiatrie u hlavního líčení uvedli, že se žena dostala do patové situace a zabití manžela bylo pro ni východiskem. Celoživotně se o něj starala a nechtěla ho vystavit stresovým okolnostem. Manželka reagovala impulzivně, zkratkovitě a v afektu. Manžel pak uvedl, že jeho zranění byla pouze povrchová. Následky nemá.