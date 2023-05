Na uprchlíky cílí pozornost podvodníci. Chtějí z nich udělat bílé koně

Snadno získaná tisícovka může znamenat problémy s policí – a dokonce otevřít cestu do vězení. I člověku, který si není vědom, že by udělal něco špatného. Upozornila na to mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová s tím, že aktuální je toto varování zejména pro příchozí z Ukrajiny. Právě je se snaží – a úspěšně – zneužívat ke svým rejdům pachatelé internetových podvodů.

Podvod na internetu. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

U nás už o tomhle počínání slyšel kdekdo. Leckdo sám zná někoho, kdo se stal jednou z četných obětí. Převážně jde o lidi, kteří chtěli prodat nějakou drobnost (často věci po dětech, které ještě mohou posloužit někomu dalšímu) prostřednictvím bazarového nebo inzertního portálu. Ozve se údajný zájemce a nechá je vyplnit údaje o platební kartě a bankovnictví, což prý urychlí poslání peněz. Místo platby se však prodávající dočká vyluxování vlastního bankovního konta. Peníze získané skoro „za nic“ V transakcích, při nichž ukradené peníze putují k pachateli, často sehrávají svoji roli právě Ukrajinci, aniž by tušili, že se podílejí na něčem špatném. V případě odhalení mluví o tom, že snadný výdělek za pár minut času se jim zalíbil, přičemž neměli tušení, že se podílejí na něčem nekalém. Takto skvělou příležitost naopak někdy doporučí i svým známým. Policistka Schneeweissová potvrzuje, že podvodníci s oblibou zneužívají nevědomosti lidí, kteří do České republiky utekli před válkou na Ukrajině. „Pachatel je kontaktuje přes komunikační aplikace jako jsou WhatsApp, Messenger, Signal, Telegram nebo přímo pomocí SMS zpráv,“ upřesnila mluvčí. Nástěnný kalendář připomíná nevyjasněné vraždy. Je vyvěšen ve věznicích Obsahem je nabídka přivýdělku, který si nevyžádá velké úsilí. „Pachatel vyzve osoby z Ukrajiny, aby zprostředkovaly přes svůj bankovní účet převod peněz na další účet nebo provedly výběr z bankomatu. V některých případech žádá, aby si cizinci zakládali další bankovní účty na sebe nebo členy rodiny či své známé – a zde si tyto finanční prostředky přeposílali a následně je buď vybírali, nebo poslali na různé krypto-peněženky či bankovní účty,“ konstatovala Schneeweissová. Upřesnila i nabízené odměny. Většinou jde o pevnou částku - obyčejně tisícovku za výběr nebo převod. Méně častá jsou i stanovená procenta z částky, které přes bílého koně prošla. Nevědomost neznamená beztrestnost „Policisté zjistili, že tento způsob převádění peněz, a tudíž legalizaci peněžních prostředků pocházející z trestné činnosti, páchají právě nově příchozí lidé prchající před konfliktem z území Ukrajiny. Pachatelé využívají tíživé situace těchto osob a jejich nevědomosti,“ uvedla Schneeweissová. S poznámkou, že občané Ukrajiny „ve větším množství případů“ vůbec nevědí, že se podílejí na něčem nezákonném. Tím méně aby tušili, že za legalizaci výnosů trestné činnosti jim hrozí až pětiletý trest odnětí svobody. Nevědomost ale není omluvou, připomíná Schneeweissová. „I legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti je trestná,“ zdůraznila. Že legalizátorů přibývá a varování před touto činností je na místě zacílit do prostředí lidí hovořících ukrajinsky, potvrdil i Jakub Vinčálek z policejního prezidia. Před rokem podle něj policie řešila případy týkající se Ukrajinců, kteří na našem území pobývali již delší dobu. Připomněl v té souvislosti třeba případ z pražského obchodního centra, kde neznámý cizinec oslovil krajany, dva manželské páry s dětmi, s žádostí o pomoc: má nefunkční kartu a potřebuje z domova převést nějaké peníze. Cigarety jsem našel, tvrdil celníkům řidič před Prahou. Bylo jich přes 61 tisíc Dokonce mluvil o tom, že jsou určeny na dobročinnost. Později však policie zjistila, že šlo o výtěžek z inzertních podvodů. Oslovené rodiny vypomohly a poskytly čísla svých účtů, přes které pak proteklo více než milion korun. Majitelé kont peníze přímo v nákupním vybírali z bankomatů a dotyčnému předali v hotovosti. A jak to dopadlo? „Přislíbenou odměnu jim muž nakonec nepředal a z místa odešel,“ konstatoval Vinčálek. V dalším případě cizinec na sociální síti Telegram reagoval na nabídku práce řidiče. Ve skutečnosti si měl půjčit auto, objíždět bankomaty, vybírat peníze a v hotovosti je předávat zadavateli. K takto snadné práci dotyčný zlákal ještě kamaráda. Peníze ale neměly čistý původ: opět šlo o výtěžek z podvodů spojených s inzertními servery a falešnými platebními bránami. Nábor legalizátorů nicméně bývá častý i bez osobního setkání: jako nabídka výdělku na internetu, na sociálních sítích nebo i v tištěné inzerci. „Legend pachatelů existuje mnoho, v poslední době se jedná často o nákup kryptoměn. Vždy jde ale o formu nějakého převodu finančních prostředků přes účet osoby, nebo dokonce instrukce k zakládání bankovních účtů u různých bank,“ varuje Vinčálek. S upozorněním, že pachatelé také sami nemusejí výdělek nabízet, ale reagují na inzerát člověka, který hledá práci. Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti



1. Kdo jinému z nedbalosti umožní zastřít původ nebo zjištění původu věci ve větší hodnotě, která byla získána trestným činem spáchaným na území České republiky nebo v cizině, nebo jako odměna za něj, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.



2. Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,



a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.



3. Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci pocházející ze zvlášť závažného zločinu, nebo

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. Zdroj: zákon č. 40/2009 Sb. – trestní zákoník, § 217

