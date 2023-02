Osmdesátiletou seniorku poté kontaktoval telefonicky i přes WhatsApp a následně ji zaslal odkaz na „bezpečný účet“. Poškozená muži zaslala své údaje do internetového bankovnictví a přes SMS zprávy potvrdila převod. Převedení peněz proběhlo však na účet ženy, kterou se pachatel chystal také podvést. Jednalo se o dva a půl milionu korun.

Majitelce druhého účtu telefonicky sdělil, že zaměstnanec banky chybně přeposlal na její účet peníze, které musí okamžitě vrátit, protože se případem již zabývá policie.

„Poškozená falešnému zaměstnanci nevěřila, a tak jí během chvilky kontaktoval jiný muž, který se představil jako příslušník policie (volal z tel. čísla s předvolbou 974, které používá policie, dokonce majitelce poslal email z adresy @pcr.cz se souborem, který vypadal jako od policie) a ženě vysvětlil, že pracuje na případu zneužití její identity a dokladů, přičemž spolupracuje se zaměstnancem banky, který ji kontaktoval," sdělil policejní mluvčí Jan Rybanský.

Chtěla prodat starou televizi. Internetoví podvodníci ji okradli o statisíce

Podvodník ženu svými slovy natolik zmanipuloval, že peníze vložila do kryptoměny bitcoin s tím, že ji „očištěné“ budou vráceny. To se však do této chvíle nestalo.

Policie varuje před skutečností, že zfalšovat telefonní čísla či emailové adresy tak, aby vypadaly jako od banky nebo policie, není obtížné. Mnohdy se pachatelé opírají o jména reálných osob, čímž vytvářejí svůj čin uvěřitelnější.

„V případě, že Vám přijde email, který vypadá jako od banky či policie a je neočekávaný, požaduje ověření, zabezpečení, je na místě velká opatrnost. S velkou pravděpodobností se může jednat o podvod, rozhodně neklikejte do odkazů, které požadují vyplnit údaje do bankovnictví. U telefonátů, kdy se osoba představí jako pracovník banky nebo policie, či jiné instituce, buďte opatrní. Do telefonu nikdy nesdělujte žádné údaje ke svému bankovnictví," varuje Policie ČR.

Neznámí pachatelé svým činem ženám způsobili škodu přes čtyři miliony korun a jsou podezřelí ze spáchání trestného činu podvod.