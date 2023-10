Pražští kriminalisté řeší desítky případů, při kterých došlo k vykradení aut na parkovištích u obchodních center. Převážnou většinu mají mít na svědomí organizované gangy cizinců, kteří za pomocí rušiček signálu zablokují vozidlo před uzamčením, počkají až majitel odejde a vozidlo vykradou.

Vykrádání aut na parkovištích u obchodním domů. | Video: PČR

Škoda, způsobená krádežemi, se již vyšplhala na více než třičtvrtě milionu korun. Pachatele již policie zadržela a dokonce je vyhostila ze země, ti se však vrací pod jiným jménem zpět a páchají zločiny dál.

"Díky kamerovým systémům se detektivům daří mnoho skutků objasnit a pachatele zadržet, ale jelikož se jedná o cizince, kteří od soudu odcházejí převážně se správním vyhoštěním, tak tento problém zdaleka nekončí. Poté co opustí zemi, si ve své domovině změní na úřadě příjmení a zcela legálně se vrací zpět a ve své činnosti pokračují. Ve druhé variantě se vrací zpět den po uplynutí doby správního vyhoštění a jde prakticky o jakýsi koloběh," sdělil policejní mluvčí Richard Hrdina.

Státní zástupce obžaloval policistu z krádeže v obchodě IKEA

Před Vánocemi se začínají plnit všechna parkoviště u obchodních domů k prasknutí, pro tyto zločince to tedy budou doslova žně. Proto policie upozorňuje, abyste si po uzamčení pečlivě zkontrolovali, že je vozidlo skutečně zamčené a nenechávali v něm viditelné nic, co by mohlo zloděje lákat.

Zároveň věnujte zvýšenou pozornost svému okolí, protože rušičky signálu fungují pouze na omezenou vzdálenost a zloději jsou tudíž prakticky vždy na dohled.