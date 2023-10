Soud čeká na stanovisko znalců

Bývalá pedagožka Irena S. měla k léčiteli asi nejblíž z okruhu jeho nejbližších. Byla to nejčastěji ona, kdo podle výpovědí členů této skupiny (či vlastně sekty) předával ostatním léčitelovy příkazy a kdo také kontroloval její plnění. Právě na posteli v jejím bytě na Hájích také muž loni na počátku října zemřel. Ona byla z vazby propuštěna ještě před jarním zahájením hlavního líčení – tehdy o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 6. Zubařka zůstala ve vazbě déle; tu propustil městský soud až na konci září.

Případ, jehož projednávání u Městského soudu v Praze má za sebou prakticky celé dokazování včetně výslechů svědků, má nyní pauzu; zřejmě několikaměsíční. Trestní senát soudkyně Sotolářové čeká na dodání znaleckého vyjádření ke zhodnocení příčetnosti souzených žen. Vyžádal si je u znaleckého ústavu v Hradci Králové poté, co se ukázalo, že znalci z odvětví psychiatrie a psychologie, kteří tehdejší obviněné posuzovali v přípravném řízení, se neshodnou s kolegy, činícími tak později na žádost obhajoby. Zjednodušeně řečeno: ti první jsou přesvědčeni, že v době, kdy obě ženy pomáhaly léčiteli zemřít, byly jejich rozpoznávací schopnosti alespoň částečně zachovány, jiní kolegové míní, že byly vymizelé. Hradecký ústav, jehož závěry budou dílem kolektivu a nikoli jednotlivce, má vnést do věci jasno.

Nalezení přesné odpovědi přitom není jen nějaké právnické slovíčkaření. Případné odsouzení totiž přichází v úvahu jen u lidí, u nichž je jisté, že si uvědomovali, co dělají – a tudíž jsou za skutek odpovědni. Nepříčetnost odsouzení vylučuje. Do doby, než dorazí stanovisko z Hradce Králové, tak hlavní líčení nemůže pokračovat.

Místo vazby ústavní léčení

Třebaže na vlastní projednávání věci znovu dojde zřejmě až v příštím roce, ve středu se konalo vazební zasedání. Poslat Irenu S. znovu za mříže navrhla státní zástupkyně Jana Murínová kvůli obavě, že by někdejší pedagožka mohla zůstávat pod vlivem léčitele a mohla by se snažit naplňovat pokyny či úkoly, které jí mohl před smrtí uložit – tudíž pokračovat v trestné činnosti.

Že návrh podala právě státní zástupkyně, potvrdil Deníku mluvčí soudu Adam Wenig. „Šlo fakticky o reakci na výstupy znalců z posledního hlavního líčení, kdy znalci přibraní obhajobou dospěli k závěru, že obžalovaná Irena S. trpěla a stále trpí indukovaným bludem,“ konstatoval. Právě na základě tohoto zjištění se žalobkyně Murínová dobrala k obavě z možného opakování trestné činnosti.

Existuje i obava z toho, že by se obžalovaná mohla chtít vyhnout hrozbě vysokého trestu. „Současně [státní zástupkyně] dovozuje, že hrozí také obava z toho, že obžalovaná uprchne, neboť se potvrzuje důvodná obava, že se skutek stal a že jej obžalovaná spáchala,“ odkázal Wenig na informace, jež od dubna zaznívaly v jednací síni. Svůj podíl na léčitelově smrti obžalované nepopírají. Jen vysvětlují, že dělaly to, co jim on sám přikázal, když prý chtěl odejít „domů“ – zřejmě do jiné dimenze. Podle všeho dokonce očekávaly, že s odchodem duše zmizí z tohoto světa i jeho tělo.

Pobyt ve vazbě by skutečně byl na místě, shrnul mluvčí mínění trestního senátu. Upřesňuje však, že verdikt padl jiný. „Městský soud v Praze při dnešním vazebním zasedání, shodně jako u druhé obžalované, má za to, že je dán důvod vazby předstižné – nicméně s ohledem na nabídnuté záruky dospěl k závěru, že tento vazební důvod je možné nahradit, a to dohledem probačního úředníka, přijetím písemného slibu obžalované, ale zejména tím, že se obžalovaná podrobí psychiatrickému léčení v ústavní formě,“ konstatoval Wenig. Uvedl dále, že další podrobnosti již sdělovat nemůže.