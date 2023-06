Herečka Patrasová čelí obžalobě za loňskou nehodu. Hrozí jí tři roky ve vězení

ČTK

Herečka a zpěvačka Dagmar Patrasová čelí obžalobě za ohrožení pod vlivem návykové látky, a to kvůli dvěma autonehodám z loňského května. Uvedla to televize Nova, které informaci sdělil šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 Richard Houdek. Ženě, která je známá mimo jiné díky písničkám pro děti, hrozí až tříleté vězení, peněžitý trest nebo zákaz řízení. Patrasová odmítá, že by řídila opilá.

Dagmar Patrasová | Foto: Profimedia