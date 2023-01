Tuningová auta se podle mluvčího sjela na parkovišti před obchodním centrem ve Štěrboholech, odkud následně přejela na Strahov.

Hádka mezi manželi skončila napadením nožem. Pro ženu letěl vrtulník

"Pražští policisté oznámili více než dvě stovky provozovatelů vozidel pro porušení dopravního značení a uložili bezmála dvacet pokut," uvedl k situaci v Praze mluvčí.

Doplnil, že další pokuty uložili středočeští policisté poté, co příznivci tuningu přejeli z hlavního města do Čestlic. "Jejich akci monitorovali až do jedenácté hodiny večerní, dokdy zkontrolovali bezmála sto účastníků srazu a udělili bezmála dvacet pokut," dodal Hrdina.