Soud poslal do vazby mladíka viněného ze znásilnění ženy v Hostivaři

ČTK

Obvodní soud pro Prahu 10 v pondělí 14. srpna odpoledne poslal do vazby šestnáctiletého mladíka, kterého kriminalisté obvinili ze znásilnění kvůli napadení ženy v Hostivaři v noci na sobotu. Na dotaz ČTK to uvedl mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala. Stíhanému mladíkovi hrozí maximálně pětileté vězení, kdyby byl dospělý, mohly by mu soudy uložit až 12 let.

Soud poslal do vazby mladíka viněného ze znásilnění ženy v Hostivaři. | Foto: Deník/ Radek Cihla