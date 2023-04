Případ ošklivé velikonoční rvačky, k níž došlo v neděli 9. dubna kolem páté hodiny ranní na ulici poblíž baru v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi na Praze-východ, šetří policie. Na dotaz Deníku to ve středu 12. dubna potvrdil její mluvčí Pavel Truxa.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

„Dvě osoby měly být napadeny skupinou neznámých pachatelů,“ shrnul, co je ke kauze zatím možné uvést. Na další dotaz Deníku Truxa potvrdil, že v roli poškozených figurují muž a žena. „Oba napadení byli převezeni k lékařskému ošetření,“ konstatoval. Dále uvedl, že policisté událost prošetřují, vyslechli zúčastněné osoby, budou vyhodnocovat kamerové záznamy a čekají na lékařské zprávy. Teprve po jejich posouzení má být stanovena právní kvalifikace.

Truxa však odmítl reagovat na upozornění Deníku k údajům na facebookovém profilu brandýské fotomodelky, která i sama fotí, Marie Z. – v oboru známé jako Mája Zunová. „Ke konkrétnímu jménu nemohu říci vůbec nic,“ odmítl mluvčí další debatu.

Zjevně však facebook popisuje následky stejné události.

„Následující měsíc jsem totálně vyřazena z provozu. V neděli ráno jsem byla napadena, mám rozdrcenou půlku obličeje, někdo mě do něj nakopal,“ omlouvá se Mája hromadně všem, s nimiž byla na čemkoli domluvena: svému slovu nyní dostát nemůže. „V nejbližší době určitě nejsem schopná nic odfotit,“ uvádí na sociální síti.

Skutečnost se zdá být ještě horší, než by tato slova mohla napovídat. Naznačují to slova samotné Máji, již se Deníku ve středu odpoledne podařilo kontaktovat prostřednictvím telefonu.

„Zítra nastupuji na Bulovku, v pátek mě čeká operace,“ konstatovala. „Já osobně jsem optimista – a teď musím sebrat zbytky sil,“ řekla k tomu, jak na tom aktuálně je.

„O oko jsem nepřišla, o život taky ne – a prognóza není úplně strašná,“ zhodnotila situaci s překvapujícím nadhledem. „Mám rozdrcené kosti – ale kosti srostou,“ doplnila.

K samotné události, při níž utrpěla zranění, se však vyjadřovat nechtěla. „Než to bude vyšetřené, nemám říkat vůbec nic,“ odkázala na dohodu s policií. A myslí to vážně: „Vzhledem k tomu, že máme i identikit [kreslený portrét] lidí, kteří se zapojili, nemůžu ventilovat vůbec nic.“ To chce zatím dodržet. Nevylučuje, že časem poví více, ale nyní ne: „Dokud se to na policii nedořeší, nemohu sdělovat bližší informace.“

Na to, co se stalo, reagovala na facebooku i pražská fotografka Kateřina Janišová. „Moje múza, přítelkyně, báječná modelka a krásný člověk, měla v neděli vážný úraz. Má rozdrcenou půlku obličeje od neznámého člověka. Situace se řeší. Mája jde v pátek ráno na operaci. Prosím všechny, co ji znáte osobně, z mých fotografií nebo workshopů, myslete v těchto dnech na ni,“ napsala na sociální síti.

Když ji Deník telefonicky kontaktoval, potvrdila, že situace je komplikovaná: „Úraz má Mája dost vážný, nemůže moc reagovat a zrušila všechny zakázky.“ Pacientku se hned ve čtvrtek chystá navštívit v nemocnici.