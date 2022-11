Možné motivy vraždy už na jaře řešili studenti i učitelé nejen školy, kde se útok odehrál. „Shodli jsme se, že to nemohlo být černobílé. Žák měl mít dokonce ve druháku pochvalu za skvělý prospěch, což na našem typu školy znamená, že byl hvězda… Učitel si na něho mohl zasednout. Myslím, že klukovi ruplo, protože věděl, že přes něho neprojde, i když se na hlavu postaví. A bohužel udělal to, co udělal,“ řekla v letos na jaře Deníku pedagožka jednoho z pražských odborných učilišť.

Učitel studenta podle obžaloby o den dříve oznámkoval nedostatečnou v předmětu sdělovací technika. "V důsledku toho a kvůli jejich dlouhodobě špatnému vztahu, který u něj vygradoval pocitem křivdy a frustrace z uvedeného hodnocení, jež vnímal jako nespravedlivé," popisuje obžaloba.

Žák chtěl původně podle spisu učitele upálit. Když mu ale jeho matka 31. března ráno řekla, že pokud se nenajde jiné řešení, bude muset kvůli studijním neúspěchům změnit školu, rozhodl se mladík podle obžaloby situaci vyřešit hned. Obžalovaný proto podle vyšetřovatelů předstíral, že jde na procházku, vzal si s sebou 60 centimetrů dlouhou mačetu, nůž a rukavice. V kabinetu pak kantora napadl, zasadil mu několik ran do hlavy, krku a zad.

Pak v přízemí vyskočil z okna školy. "Odjel na vlakové nádraží Kačerov a odtud vlakem na Zbraslav, kde vystoupil a k Vltavě si šel vyčistit krvavé stopy z nohavic," popisuje obžaloba.

Zavražděný kantor vyučoval odborné předměty a podle některých lidí, kteří ho znali, byl přísnější a důsledný.