/VIDEO/ Čtveřice neznámých mladíků ve stanici metra Můstek způsobila těžká zranění osmdesátileté seniorce. Jeden z nich totiž bezdůvodně zmáčkl tlačítko pro nouzové zastavení eskalátoru, přičemž žena neudržela rovnováhu a zřítila se ze schodů.

Mladíci hledaní kvůli incidentu v metru. | Video: Policie ČR

Incident se odehrál v nedělí 2. července po 18. hodině ve stanici metra Můstek.

V důsledku svého pádu utrpěla žena vážné poranění hlavy a zlomeninu krčního obratle. Seniorka poté musela podstoupit operační zákrok. Ačkoliv mladíci celý incident viděli, pokračovali ve své cestě dál a prvním metrem odjeli.

Případu se ujali pražští kriminalisté a vyhlásili po čtveřici mužů pátrání. Ze zajištěných kamerových záznamů pak policisté zmapovali jejich pohyb až do stanice metra Černý most, kde se ztratili z dohledu kamer. Do dnešního dne se je nepodařilo vypátrat, a tak policisté prosí o pomoc širokou veřejnost.

Lidé mají v případě, že kohokoliv ze čtveřice poznají, neprodleně kontaktovat linku 158. Zároveň policisté o totéž prosím případné svědky incidentu ze stanice Můstek.

Neznámý pachatel je podezřelý ze spáchání trestného činu těžké ublížení na zdraví a v případě dopadení a odsouzení, může strávit až deset let ve vězení.