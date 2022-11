Incident se odehrál v pondělí 31. října na trase linky B ze Stodůlek na Zličín. „Muž dívku osahával přes hýždě, pas a vnitřní stranu stehna a následně ji chytil za ruku, aby si nemohla odsednout a pozval ji na drink s tím, že by to mohla být legrace. Ženě se jeho chování nelíbilo a byla ráda, že vlak dorazil do cílové stanice, kde oba vystoupili,“ popsal situaci policejní mluvčí Jan Rybanský.