"Žalobu podala Pankrácká společnost a ve středu 8. února ji soud v plném rozsahu zamítl. Do 30 dnů bude vyhotoven rozsudek. Nyní už proti tomu není odvolání, lze pouze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu," řekl Scheinherr.

Pokud by soud žalobě vyhověl, znamenalo by to, že by musel dopravní podnik (DPP) zastavit všechny práce, stavbu zakonzervovat a získat stavební povolení znovu. To by stavbu nejen zpozdilo, ale rovněž prodražilo. Podle Scheinherra by to mohlo být v řádu stamilionů korun až miliard.

Žalobu podala Pankrácká společnost v květnu 2022, avšak měla procesní chyby, doručila ji ke špatnému soudu. Spolek proti stavbě podal několik stížností, mimo jiné obvinil magistrát ze systémové podjatosti, což ministerstvo dopravy následně zamítlo. Od stejných stěžovatelů řešilo i stížnost proti vydání stavebního povolení. Antimonopolní úřad se zabýval také stížností na tendr, ve kterém DPP vybíral zhotovitele stavby. Také tato stížnost byla zamítnuta.

Příprava stavby metra D se potýkala s řadou problémů. Město se muselo dohodnout s vlastníky pozemků podél plánované trasy. K dohodě všechny strany dospěly v roce 2019.

DPP nyní pro stavbu druhého úseku metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory vybírá stavebníka ze tří konsorcií, která tvoří 16 firem z pěti zemí. Vyhlášení vítěze tendru plánuje do konce března 2023 a zahájení stavby ve druhém pololetí letošního roku.