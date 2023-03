/FOTOGALERIE/ Snubní prsten za několik desítek tisíc korun, hotovost a cokoliv cenného bylo k nalezení, to vše ukradla dvojice mužů v lázních v jednom z pražských hotelů. Celková škoda, kterou svým činem způsobili byla vyčíslena na bezmála osmdesát tisíc korun. Nyní policie žádá o pomoc s určením totožnosti pachatelů.

Lupiči v hotelových lázních. | Foto: Policie ČR

Zatímco hosté relaxovali v lázních v jednom z pražských hotelů, do jejich skříněk se vloupali dva muži, kteří sebrali vše, co mělo nějakou hodnotu. Podezřelí se nenápadně vloupali jak do pánských, tak i dámských šaten.

Případ nebyl ojedinělý, pachatelé se podobného činu dopustili již v minulosti.

„Kriminalisté zjistili, že muž v brýlích navštívil stejný hotel hned dvakrát, a to v polovině prosince minulého roku a letos v únoru. Pokaždé ale měl jiného parťáka. Figuruje také jako podezřelý v několika obdobných případech, které se měli stát v Brně," sdělil policejní mluvčí Jan Rybanský.

Jestliže muže na fotkách poznáváte, kontaktujte linku 158. V případě dopadení a odsouzení jim hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.