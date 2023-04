/VIDEO/ Muž se na seznamce seznámil s cizincem, který mu dal do pití látku, po které usnul a probudil se až druhý den. Následně zjistil, že mu pachatel odcizil šperky a hotovost za více než 800 tisíc korun. Cizinec je obviněný ze spáchání trestného činu loupež.

Eskorta obviněného muže z loupeže. | Video: Policie ČR

V úterý 28. března se na seznamce poškozený seznámil s devětadvacetiletým cizincem, se kterým se sešel v bytě v Praze 3. Tam dostal od muže džus, po jehož vypití ztratil vědomí a probudil se až následující den v dopoledních hodinách. Po probuzení zjistil, že se v bytě nachází sám, bez svých šperků i financí.

„Poškozený vše nahlásil na linku 158, kdy kriminalisté z pražské Palmovky operativním šetřením velmi rychle vypátrali totožnost podezřelého. Následně zjistili, že by se podezřelý mohl nacházet ve vlaku, který směřuje do Německa. To se záhy potvrdilo, kdy smíšená hlídka české a německé policie na hranicích ve vlaku podezřelého cizince nalezla a omezila na osobní svobodě. Při prohlídce u něj policisté nalezli odcizenou hotovost a šperky, kdy způsobená škoda se vyšplhala na více než 800 tisíc korun," uvedla policejní mluvčí Violeta Siřišťvá.

Cizinec byl obviněn ze spáchání trestného činu loupež za což mu v případě odsouzení hrozí až deset let odnetí svobody. V současné chvíli se nachází ve vazební věznici a kriminalisté celý případ stále řeší. Předmětem zkoumání je i jaká látka poškozeného uspala.