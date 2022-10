„Muž ji totiž sledoval až do místa bydliště, kde za ní vstoupil do domu a pod smyšlenou legendou se z ní snažil peníze vymámit. Tvrdil, že je pracovníkem banky a že peníze, které vybírala jsou falešné a musí je vrátit. To se však seniorce nezdálo a odmítala mu jakékoliv peníze vydat,“ popsal policejní mluvčí Richard Hrdina.