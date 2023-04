/VIDEO/ Muž, který se v obchodě pokusil ukrást boty, vyhrožoval prodavači, který jej přistihl, že ho pobodá nůžkami. Policisté muže zanedlouho dopadli v autobusu městské hromadné dopravy. Pachatel byl následně převezen do psychiatrického zařízení.

Loupež v obchodním domě v Praze 6. | Video: Policie ČR

Na začátku minulého týdne vyjížděli policisté z místního oddělení Ruzyně do obchodního centra v Praze 6, kde se měl nacházet agresivní muž, který zaměstnancům vyhrožoval smrtí.

„Po příjezdu na místo zjistili, že se samotný konflikt odehrál již předešlý den a to poté, co jej oznamovatel vykázal z obchodního domu, protože spal na toaletách. Jelikož se muž vrátil zpět do obchodního domu, strážný dostal strach o život a zavolal policii. Při prohlídce obchodního domu však policisté zjistili, že pár okamžiků před jejich příjezdem tento muž zaútočil na prodavače ve sportovních potřebách. Zaměstnanec muže přistihl schovaného v kabince v okamžiku, když odstřihával bezpečnostní prvek z pantoflí. Důrazně mu přikázal, ať z prodejny odejde. Ten jej však napadl nůžkami a vyhrožoval mu pobodáním. Útočník posléze z obchodního domu odešel," uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Hlídka po pachateli začala okamžitě pátrat a po pár minutách ho nalezla v právě odjíždějícím autobusu městské hromadné dopravy. Policisté autobus zastavili a muže, který měl na nohou obuté odciziné pantofle a v kapse nůžky, zadrželi.

„Při eskortě na místní oddělení se začal zadržený chovat velmi agresivně, nesrozumitelně křičel a plival kolem sebe. V tomto jednání pokračoval i na policejní služebně. Vzhledem k jeho chování policisté pojali podezření, že by mohl být duševně nemocný a z tohoto důvodu přivolali záchrannou službu. Lékař na místě rozhodl o převozu zadrženého do psychiatrického zařízení," doplnila mluvčí.

Ve věci jsou zahájeny úkony trestného řízení pro podezření z trestného činu loupež, za což muži v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až deseti let. Kriminalisté v současné chvíli zjišťují, zdali měl jeho špatný psychický stav vliv na jeho jednání.