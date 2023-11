/VIDEO/ Pražští policisté pátrají po dvou mužích, kteří na Nábřeží Evarda Beneše provrtali loď na Vltavě a způsobili tím škodu přesahující půl milionu korun. Policie zajistila kamerové záznamy, na kterých jsou oba muži vidět přímo při činu. Nepoznáváte je?

Hledaní muži. | Video: Policie ČR

Incident se odehrál v úterý 27. října kolem deváté hodiny večer. „Jeden z mužů přeskočil do zakotvené dřevěné lodi a mezitím co druhý hlídal okolí, tak do trupu nezjištěným způsobem navrtal celkem šestnáct děr o průměru jednoho centimetru. Naštěstí se plavidlo nepodařilo zcela potopit, ale i přesto vznikla majiteli škoda přesahující půl milionu korun," sdělil k případu policejní mluvčí Richard Hrdina.

Policisté z místního oddělení Letná zajistili kamerové záznamy, na kterých jsou oba muži velmi dobře vidět přímo při činu. Podle policie muži na místo přijeli nejspíš sytě oranžovým SUV značky Mercedes.

Vozidlo hledaných mužů.Zdroj: Policie ČR

V souvislosti s pátráním policisté žádají o pomoc. „Pokud kohokoliv z dvojice poznáváte, nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jejich dopadení, kontaktujte prosím linku 158," dodal Hrdina.

Mužům hrozí v případě dopadení a odsouzení za trestný čin poškození cizí věci, až tříletý pobyt za mřížemi.

U potápějící se lodi zasahovali hasiči společně s potápěči. Pomocí čerpadel odčerpali vodu z lodi, provizorně ji utěsnili tmelem a předali majiteli, který si zajistil její vytažení a opravu.