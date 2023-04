/VIDEO, FOTO/ Téměř dva tisíce kusů textilních výrobků, obuvi, parfémů a módních doplňků, které prodejce vydával za originály značek Nike, Tommy Hilfiger, Gucci, Calvin Klein, Guess, Michael Kors a další světově známé značky v módním průmyslu, zadrželi celníci v tržnici Sapa v pražské Libuši.

Kontrola celníků v tržnici Sapa v pražské Libuš | Video: Celní správa ČR

Hodnota originálních výrobků by dosáhla bezmála pěti milionů korun. Při kontrole chtěla jedna z prodejkyň utéct a dokonce se pokusila jednoho celníka napadnout. Skončila v poutech.

V tržnici Sapa je běžnou praxí, že si prodejci vytipovávají své potenciální zákazníky, osloví je a pak je vlákají do skrýše plné padělků. Stejné to bylo i při kontrolní akci v úterý 4. dubna. Celníky v civilu po krátkém procházení tržnicí oslovila jedna z prodejkyň, která je při projeveném zájmu zavedla do skrytého kontejneru, kde se nacházelo padělané zboží. Jakmile se celníci legitimovali, začala prodejkyně panikařit, chovat se agresivně, hlídku chtěla napadnout a ještě utéct.

„Hlídka prodejkyni opakovaně vyzvala, aby upustila od agresivního chování a prokázala svou totožnost. Žena na výzvy nereagovala a pokusila se o útěk, přičemž se snažila napadnout jednoho z celníků,“ popsala na webu Celní správy mluvčí Nikola Soukalová.

Kvůli agresivitě prodejkyně museli celníci použít hmaty a chaty a nakonec ženě nasadili pouta. „Veškeré nalezené padělky celníci následně převezli do skladu celního úřadu, kde budou uloženy, dokud se případ neuzavře,“ uzavřela mluvčí.