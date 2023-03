U pražské Liboci v ulici Vlastina byl během výkopových prací nalezen předmět připomínající munici. Na místě zasahovali hasiči společně s policií. Přivolán byl policejní pyrotechnik, který následně potvrdil, že se o výbušninu nejedná.

Nález při výkopu v Liboci. | Foto: Policie ČR

Komunikace byla uzavřena. Omezení se zároveň týkalo i městské hromadné dopravy.

„Při výkopových pracích narazili dělníci na předmět, který by mohl připomínat minometný granát. Po oznámení a zavolání linky 158 jsme usoudili, že by se o granát mohlo skutečně jednat. Na místo tedy vyrazil policejní pyrotechnik, aby celou záležitost posoudil. Zároveň jsme vytvořili bezpečnou zónu, do které mají zákaz vstupu všechny osoby včetně dělníků," uvedl mluvčí policie Jan Rybanský.

Odkloněná byla linka 191 ve směru Na Knížecí ulicí U Prioru. Zastávky Sídliště na Dědině, Vlastina a Ke Džbánu byly dočasně zrušeny.

Krátce po 12 hodině došel policejní pyrotechnik k závěru, že se o výbušné zařízení nejedná. Vykopaným předmětem byla zrezivělá trubka. Všechna bezpečnostní opatření byla ukončena.