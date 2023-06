Pražští kriminalisté pátrají po pachateli, který v sobotu kolem půlnoci znásilnil ženu v Letenských sadech. Informace o znásilnění se začaly šířit po sociálních sítích. Podle mluvčího pražské policie Richarda Hrdiny nehrozí nikomu žádné další nebezpečí.

Případem se zabývají pražští kriminalisté, kteří po pachateli pátrají. Aby ale neohrozili vyšetřování, nemohou nyní zveřejňovat žádné další informace.

„V tuto chvíli nemůžeme být více konkrétní, abychom výsledek tohoto pátrání neohrozili, a doufáme, že pro vás budeme mít brzy dobrou zprávu o dopadení pachatele. Vše tomu zatím nasvědčuje. Kriminalisté v tento okamžik nemají žádnou informaci, která by nasvědčovala tomu, že někomu hrozí nějaké další nebezpečí. Případní svědci celé události se mohou ozývat na linku 158," sdělil k případu policejní mluvčí Richard Hrdina.

Informace o znásilnění se podle serveru CNN Prima News objevily na uzavřené facebookové skupině s názvem Letenská parta.

„Sdílím to proto, že to byla blízká kamarádka kamarádky a hodně to s námi otřáslo. Chtěl bych všechny vyzvat, jestli někdo viděl podezřele se chovající osobu po půlnoci v oblasti Letné nebo někde kolem Štefánikova a Čechova mostu, aby kontaktoval policii,“ píše se v příspěvku, který se rychle šíří po sociálních sítích.

V soukromé facebookové skupině se také objevily příspěvky, které upozorňují na to, že nejde o ojedinělý případ. „Schody i cesta parkem mají velmi špatné nebo žádné osvětlení. Jestli nemáme kapacity na hlídače, rozsvícením cest v parku snad ryby ve Vltavě nebo hosty v hotelech naproti nepobouříme. Tohle nebylo poprvé a představa, že to není naposledy, mi přijde naprosto strašná, když tomu jde aspoň částečně předcházet,“ napsala jedna z uživatelek.

Na tento příspěvek zareagoval i starosta městské části Praha 7 a zastupitel hlavního města Prahy Jan Čižinský.

„Policie případ řeší, stal se trochu jinak, nic nepodceňují a já také ne,“ uvedl Čižinský. Pokud by se podle něj zjistilo, že by úprava osvětlení mohla pomoci, bude ji požadovat. „Z toho, co vím, to ale tento případ nebyl. Moc mě mrzí, co se stalo, policie koná a budeme to příští týden vyhodnocovat,“ popsal Čižinský a napadené ženě popřál brzké uzdravení.