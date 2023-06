/VIDEO/ Mladou ženu v Letenských sadech nejdříve brutálně fyzicky napadl a poté ji znásilnil. Po podezřelém muži tmavé pleti, kterého zachytily bezpečností kamery, nyní pátrá policie. Nepoznáváte ho?

Hledaný muž. | Video: Policie ČR

K hrůznému činu došlo v sobotu 17. června kolem půlnoci. Informace o znásilnění se podle serveru CNN Prima News objevily na uzavřené facebookové skupině s názvem Letenská parta.

„Sdílím to proto, že to byla blízká kamarádka kamarádky a hodně to s námi otřáslo. Chtěl bych všechny vyzvat, jestli někdo viděl podezřele se chovající osobu po půlnoci v oblasti Letné nebo někde kolem Štefánikova a Čechova mostu, aby kontaktoval policii,“ píše se v příspěvku, který se rychle šíří po sociálních sítích.

"Detektivové zajistili kamerové záznamy z okolí místa útoku a v souvislosti s prověřováním celého případu žádají širokou veřejnost o pomoc se ztotožněním dvou osob. Na záznamech je zachycen podezřelý muž tmavé pleti, vysoký přibližně 180 - 185 centimetrů, oblečený ve světlé košili, bílých kalhotách a na nahou má bílé boty. S největší pravděpodobností se jedná o podezřelého ze zvlášť závažného zločinu mravnostního charakteru," sdělil policejní mluvčí Richard Hrdina.

V Letenských sadech byla znásilněna žena. Případ se šíří na sociálních sítích

Hledaný muž byl 16. června na akci s názvem Antigona Night Shift u Pražského metronomu takzvaného "kyvadla". Kamery ho poté zachytily druhý den, kdy krátce po druhé hodině ranní oslovoval kolemjdoucí ženy na Štefánikově mostě.

Na záběrech je vidět také druhý muž, který dřží v ruce longboard. Ten je svědkem celé události, který by mohl poskytnout klíčové informace k dopadení pachatele.

"Pokud kohokoliv z této dvojice poznáváte, nebo máte jakékoliv informace o jejich pohybu, kontaktujte prosím linku 158. Zrovna tak žádáme návštěvníky zmiňované akce na Letné, kteří disponují fotografiemi s těmito muži, aby je předali policejnímu orgánu," dodal Hrdina.

V případě dopadení a odsouzení hrozí pachateli až desetiletý pobyt za mřížemi.