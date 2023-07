Expert má za to, že přání léčitele odejít ze života, o kterém hovoří nejen obžalované (které se hájí tím, že mu jen pomáhaly s „odchodem domů“), ale zmiňují je i někteří svědci, mohlo být ideálním řešením, které viděl pro to, jak se postavit ke svým neúspěchům.

Jestliže cítil hrozbu, že by kvůli úmrtím v komunitě mohl být vyšetřován policií, nedejbůh i souzen, bylo by ohroženo jeho charisma, vlastně smysl celého jeho dospělého života – a smrt se mu mohla jevit jako nejlepší východisko. Ztratit charisma před svými následovníky? To zřejmě bylo něco, čemu se chtěl vyhnout za každou cenu.

Znalec v té souvislosti řekl, že si dovolí spekulaci, založenou na letech zkušeností, která možná bude znít poněkud cynicky. Ještě prý vše dopadlo relativně dobře, míní Vojtíšek. „Nebylo by nepředstavitelné, kdyby ‚odchod do jiného světa‘ byl společný; kdy by ‚odejít‘ měli všichni jeho nejbližší,“ poznamenal.

Léčitel si prý uvědomoval, že selhal jako vůdce. „On nevěděl, co s těmi lidmi dělat – a neúspěchy interpretoval jako zradu,“ předpokládá znalec na základě rozborů jemu dostupných svědeckých vypovědí. Míní, že mohl dospět i k závěru, že tento svět ho není hoden. „Chtěl bych říct, že jsem nesmírně rád, že nakonec ‚odešel‘ sám,“ poznamenal znalec. „Lze si představovat i horší konce,“ konstatoval.

To, že léčitel do svého „odchodu“ zapojil dvě ženy, které mu v té době byly nejbližší, znalec vysvětlit nedovede. Může jen předpokládat, že svou roli hrála slabost či snaha si svoji situaci ulehčit. Naopak je snadné pochopit, jak se stalo, že mu dvojice vysokoškolsky vzdělaných žen pomáhala spáchat sebevraždu – o čemž je obecně známo, že jde o nelegální, protizákonné počínání. Souvisí to nejen s jejich bezmeznou oddaností, kdy o pokynu vůdce se nepochybuje.

Nyní souzené doktorky byly navíc přesvědčeny, že se vše odehraje v transcendentní rovině, která je mimo tento svět. Tedy mimo světskou spravedlnost – a také se nebude vyšetřovat běžnými prostředky. Byly proto překvapeny a zaskočeny tím, že mrtvé tělo nezmizelo, jak předpokládaly podle jeho dřívějších vyjádření. Což ale neznamená, že by jim léčitel lhal nebo je vědomě uváděl v omyl. „Byl skálopevně přesvědčen, je ho ‚kolegové‘ očekávají a jeho tělo opravdu zmizí,“ míní znalec, že tomu, co léčitel hlásal, také on sám věřil.

Vcelku typická náboženská sekta

Jestliže znalec hovoří o „novém náboženském hnutí“, je tím míněno totéž co „sekta“ – avšak korektně řečeno: bez hanlivého či negativního hodnocení, které s tímto slovem obyčejně spojujeme. A podle Vojtíška se jednalo o společenství náboženské: s cílem nabídnout lidem cestu duchovního vzestupu (tak, aby se pro další vývoj už nemuseli inkarnovat, tedy znovu narodit na tento svět).

A skrze náboženství je třeba pohlížet na vše, co se v komunitě dělo. Nejde prý vlastně ani o něco ojedinělého. „Léčitelských náboženských skupin je v České republice více než deset,“ konstatoval expert. Jedna je prý dokonce registrována jako církev. Zde se ale vývoj zvrtl podivným směrem. Zřejmě proto, že léčitel nezvládal svoji vůdcovskou roli a začal experimentovat.

Podstatný je podle slov znalce také pojem charismatický jedinec. Toho lze v této souvislosti označit za narcistního člověka obdařeného dominantní autoritou, který se stává „vůdcem sekty“. Přičemž charisma je dáno přístupem jednotlivce ke zdroji mimořádné moci. Léčitel si je budoval zejména svou suverenitou, jíž imponoval lidem plným nejistoty a otázek.

Až v druhé rovině zřejmě stálo to, co okolí vnímalo jako prvořadé: léčitelské dovednosti, ať už skutečné, nebo domnělé, schopnost hovořit o minulosti jednotlivce i minulými životy vysvětlovat současné obtíže – či naopak vidět do budoucnosti a předvídat věci, které se stanou. Klíčová byla jeho jistota: atraktivní pro lidi, kteří mají v sobě otázky a jsou sžíráni nejistotou.

V tom je zároveň podle znalcových slov vysvětlení, jak se do léčitelova vlivu a vlastně do jeho vleku mohli dostat i lidé vzdělaní a zjevně inteligentní. To v téhle věci může být spíš na škodu. Právě takoví lidé si často kladou více otázek, na které hledají odpovědi. A tážou se, jak by bylo možné svět zlepšit.