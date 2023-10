V souvislosti s provozováním webů inzerujících poskytování sexuálních služeb obvinili policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) osm fyzických osob a jednu právnickou osobu z kuplířství a účasti na organizované zločinecké skupině. Osobám, které si svým jednáním přišly na majetek v hodnotě několika desítek milionů korun, může hrozit dvouletý až desetiletý pobyt za mřížemi.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Sejkora

Případem, který dostal krycí název MARKÝZ, se kriminalisté zabývali od května roku 2022. Policisté se zaměřili na několik desítek internetových stránek poskytujících sexuální služby za úplatu. Celá skupina osmi fyzických osob a jedné právnické osoby z Prahy a Středočeského kraje využívala svého dominantního postavení, které získala v rámci páchání trestné činnosti.

„Organizovaným provozováním inzertních webů měly obviněné osoby kořistit z poskytované prostituce, kdy svým jednáním po velmi dlouhou dobu podle našich závěrů měly získat neoprávněný prospěch v řádech několika desítek milionů korun," upřesnil policejní mluvčí Jaroslav Ibehej.

Kriminalisté znepřístupnili více než čtyřicet inzertních webů, na kterých bylo nabízeno předmětné poskytování sexuálních služeb. Obviněné osoby si svým jednáním přišly na majetek v hodnotě zhruba 63 milionů korun. „Jednalo se zejména o nemovitosti, slitky zlata, finanční prostředky na bankovních účtech i v hotovosti a motorové vozidlo," upřesnil Ibehej.

Zabil svou rodinu i sebe. Tragédii v Čakovicích vrah se zavražděnou naplánovali

Dozorující státní zástupkyně podala na jednu osobu návrh na vzetí do vazby, na základě nahrazení vazby slibem však byla propuštěna, obviněným hrozí trest odnětí svobody od dvou do deseti let.

Vyšetřující kriminalisté se zároveň obrací na veřejnost a vyzývají další osoby, které se cítí být psychicky, fyzicky či jinak poškozeny v souvislosti s inzercí na webu „www.sex.cz“ (či jiných webech propojených s touto doménou) a s poskytováním zde inzerovaných služeb, aby se přihlásily na email ncoz.o2@pcr.cz.