/VIDEO/ Krádeže katalyzátorů z výfukového potrubí aut jsou v některých regionech noční můrou řidičů. Mezi zloději se tahle kořist těší značné popularitě. Vyříznutí dílu sice vyžaduje jisté úsilí a pár chvil tropí rámus, pachatel si ale může přijít na slušné peníze: i několik tisíc za kus. Kradený katalyzátor nebo filtr pevných částic lze někdy použít jako náhradní díl, častěji však poslouží jako zdroj drahých kovů: obsahuje palladium, platinu nebo rhodium.

Lupiči přistiženi při krádeži katalyzátoru. | Video: Policie ČR

Jestliže v minulosti kolovaly zprávy, že krádežím mají bránit výkupy jen po předložení dokladů a se zasláním peněz na bankovní účet, nynější realita je jiná. Není problém najít kupce, který vysází peníze a na nic se nevyptává. Může to být nejen firma zajišťující výkup, ale i překupník, jež už ví, kde toto zboží dále udat.

Pokud dojde na debatu, nevede se o původu, ale spíš na jiná témata: zda je katalyzátor poškozený, keramický monolit kompletní… Či jestli se bude cena určovat odhadem, podle katalogu, nebo měřením skutečného obsahu pomocí spektrometru.

Chytit zloděje pomohli svědci

Jestliže byly krádeže katalyzátorů v hlavním městě poměrně častým jevem v minulosti, aktuální vlna intenzivnějšího řádění uřezávačů, známá z jiných regionů, do metropole, zdá se, nedorazila. Zloději se spíš soustředí na méně náročné a rychlejší vykrádání aut.

Tomu by alespoň nasvědčovaly policejní poznatky.

„Nemám informace, že by se to dělo ve větším měřítku, řekl Deníku ke krádežím katalyzátorů mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Že to tak opravdu je, přikyvuje i jeho kolega Jan Rybanský.

„Kdyby z místních oddělení přišla informace, že se takových případů objevuje zvýšený počet, určitě bychom o tom informovali a varovali veřejnost,“ konstatoval Hrdina. Obdobně hovoří i vedoucí kanceláře ředitele městské policie Irena Seifertová.

„Nemám informace, že by to teď byl v Praze nějaký větší problém,“ řekla Deníku. Že by strážníci nějakého takovéhoto pachatele přistihli v poslední době při činu, si nevybavuje. Z dopadených výtečníků škodících motoristům připomněla jiný postrach řidičů: propichovače pneumatik.

Maskovaný muž s nožem. Opilec propichoval pneumatiky u auta, skončil na záchytce

Neznamená to ale, že by katalyzátory aut zaparkovaných v pražských ulicích byly v bezpečí a k těmto krádežím zde nedocházelo. Rybanský na sklonku uplynulého roku informoval o případu z 19. prosince, k němuž tehdy čtyři hodiny po půlnoci dal podnět telefonát na tísňovou linku.

Pozorný občan si všiml dvojice mladíků, kteří si podezřele prohlíželi zaparkovaná auta – a dokonce si pod ně lehali; na to, že na zemi leží sníh, nedbali. Když do Flöglovy ulice dorazila hlídka pohotovostní motorizované jednotky, našla dva mladíky sedící v autě.

„Naoko si v klidu povídali. Policistům bylo při kontrole podezřelé, že jsou oba lehce nervózní – a shodně mají mokrá záda, což kontrolovaní vysvětlili tím, že jim nejede auto a snažili se ho opravit. Hlídce se však tato odpověď nezdála,“ konstatoval Rybanský.

S tím, že v zadní části vozu našli policisté sedm katalyzátorů. Tím byly karty rozdány jasně – a další debata zbytečná: podezřelí ve věku 17 a 18 let se ke krádeži přiznali.

Podobným způsobem spadla klec také loni 12. října, kdy byla rovněž v hlavní roli hlídka pohotovostní motorizované jednotky, vyslaná do akce díky upozornění všímavého oznamovatele. Ten si podezřelého chování dvou mužů všiml krátce před půl sedmou večer, informovala tehdy policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

S tím, že dotyčné – byli to muži ve věku 34 a 45 let – se díky výbornému popisu podařilo najít ve vedlejší ulici.

Zdroj: Youtube

„V momentě, kdy si podezřelí povšimli policistů, začali před nimi utíkat. Ti je během chvíle doběhli a zpacifikovali,“ uvedla Siřišťová.

Pak následoval návrat k místu, kde jeden z utíkajících během pronásledování odhodil tašku. Když se v ní našly dva ukradené katalyzátory plus akumulátorová rozbruska a další nářadí, byla už i tentokrát další debata zbytečná.

Vloupání do vozidel jsou častější

Z aut zloději kradou rozmanité součástky. Vedle katalyzátorů, určených převážně do výkupu kvůli drahým kovům, to častěji bývají komponenty učené spíš jako náhradní díly: například světlomety, litá kola s kvalitním obutím nebo airbagy.

Naopak prakticky již minulostí jsou dnes dříve hojné krádeže autorádií nebo integrovaných navigací. Pravdou ale je, že odcizit zloději dokážou prakticky cokoli.

Lupiči se snažili vloupat do auta v podzemní garáži. Při činu je vyrušil majitel

Krádeží součástek loni pražská policie zaznamenala 495; objasnit se jich podařilo 72. Krádeží celých aut – přesněji: dvoustopých vozidel – řešila 264 a jednostopých 19 (jízdní kola v tom započtena nejsou; těch bylo v Praze v roce 2022 ukradeno 735).

Vloupání do motorových vozidel pak pražská policie evidovala 2909. Ne náhodou proto policisté vytrvale upozorňují, že auto není trezor – a věci viditelně ponechané v interiéru mohou být po chmatáka přímo pozvánkou.