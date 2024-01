Drogy za miliony: Muži prodávali desítky kilo kokainu ročně, policie je zadržela

ČTK

Pražští kriminalisté zadrželi dva muže, kteří v hlavním městě prodávali a dalším dealerům dodávali desítky kilogramů kokainu ročně. Při domovních prohlídkách našli 12,5 kilogramu této drogy a 14 milionů korun. Byl to největší zásah s největším množstvím zajištěných drog v metropoli za několik posledních let. Novinářům to dnes řekl kriminalista z protidrogového oddělení pražské policie.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Roman Dušek