Policejní razie na tanečním festivalu Let It Roll. Udělili pokuty za 130 tisíc

„Policisté šetřením zajistili kamerové záznamy, na kterých je vidět podezřelý, který se prostřednictvím klíčů dostane do domu a následně i do sklepních kójí. Pokud muže na záběrech poznáváte, nebo víte, kde by se mohl zdržovat, obraťte se prosím na linku 158. Děkujeme,“ uvedla policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Odcizené horské kolo.Zdroj: Policie ČR

Policie případ prošetřuje jako podezření ze spáchání trestných činů krádež a porušování domovní svobody. V případě dopadení a odsouzení hrozí zloději až tři roky odnětí svobody.