Napadení se odehrálo již v březnu letošního roku, avšak policie po útočníkovi stále pátrá. První útok se odehrál ve večerních hodinách v bytě na Praze 4, kde útočník udeřil do hlavy čtyřicetiletého muže, který u něj přespával a následně poté i dalšího muže, který se snažil svého kamaráda zastat. Na toho však už vytáhl nůž a zasáhl poškozeného do hlavy. To však útočníkovi nestačilo. Nasadil si na ruku boxera a pokračoval opakovanými údery do hlavy a horní části těla.