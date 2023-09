Soud poslal do vazby podnikatele Jindřicha Špringla. Ten čelí obvinění v souvislosti se zakázkami na servis mikrovlnné sítě na ministerstvu obrany.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Roman Dušek

Případ souvisí se zásahem policistů na Generálním štábu Armády ČR z úterý 19. září. Návrh na vzetí Špringla do vazby podal ve středu 20. září státní zástupce Adam Borgula. „V návaznosti na předchozí zprávu VSZ v Praze ze dne 19. 9. 2023 sděluji, že v dané trestní věci jsem podal soudu návrh na vzetí do vazby jedné osoby, a to z důvodu koluzního a předstižného," uvedl Borgula.

Zásah na generálním štábu souvisel s kauzou Dozimetr, v níž policie loni obvinila víc než deset lidí kvůli ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku, uvedly servery Deník N a Seznam Zprávy.

Policie zasahovala na Generálním štábu Armády ČR. Důvodem jsou armádní zakázky

Podle zdrojů Seznam Zpráv se policie zajímá mimo jiné o podnikatele Jindřicha Špringla, kterého v kauze Dozimetr policie stíhá za podplácení u zakázek na rádiový systém pražského dopravního podniku a na kamerový systém v metru. Deník N uvedl, že při zásahu na generálním štábu jde o desetimilionovou zakázku, kterou Špringl získal v roce 2018.