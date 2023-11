Pražští kriminalisté vyšetřují další případ falešných bankéřů, kteří důvěřivou ženu z Prahy přesvědčili, aby své peníze vložila do Bitcoinmatu a vylákali z ní pět a půl milionu korun.

Policisté u bitcoinmatů umístili varovné letáky. | Foto: Policie ČR

Poškozenou v polovině října kontaktovala falešná bankovní úředníce z Liberce ohledně čtvrt milionového úvěru, který si měla žena chtít vzít a kvůli kterému měla být i osobně na pobočce v Liberci. Úřednice také dodala, že v listinách vidí další žádost o úvěr, a to z pobočky v Teplicích na konci září. Uvedla také jméno, příjmení a číslo občanského průkazu poškozené, které měla při požadavku o úvěr poškozená uvést. Bankéřka obeznámila ženu s tím, že pokud nikde nebyla, jak sama uvádí, bude se jednat o trestný čin a telefonát ukončila.

Téměř osmdesátilatá žena bankéřce uvěřila, že by její peníze mohly být v ohrožení a čekala, co se bude dít. Během chvíle ji kontaktoval kolega dané bankéřky jménem Tomáš a uvedl se jako pracovník bezpečnostního oddělení banky. Poškozené sdělil, že se určitě jedná o trestný čin zneužití bezpečnostních údajů, ale ví, jak z toho ven a rád ženě pomůže.

„Žena uvěřila podruhé a s Tomášem přes telefon ochotně spolupracovala. Poradil, aby si nainstalovala aplikaci Viber, prostřednictvím které budou komunikovat, a hovor ukončil. Po chvíli volal ze stejného čísla jiný muž, který se představil jako David a uvedl, že Tomáš se musí věnovat jiné zákaznici se stejným problémem. David mluvil perfektně česky a navrhl ženě dvě možnosti. Buď si zablokuje účty, ale odblokování muže trvat sedm měsíců až sedm let, než se to všechno vyřeší, anebo vybere všechny peníze a bude je posílat přes Bitcoinmat do centrály, která za tímto účelem vytvoří reverzní účty na poškozenou. Ty pak prověří bankéř s prověrkou číslo tři a následně jí budou vráceny na účet i s úroky. Žena uvěřila potřetí, a protože bez peněz být nemohla, vybrala si raději druhou možnost," sdělil k případu policejní mluvčí Jan Rybanský.

V následujících dnech odeslala poškozená prostřednictvím bitcoinmatu bezmála pět a půl milionu korun. Pan David ji nadále přes telefon instruoval a posílal jí prostřednictvím Viberu další a další QR kódy. V momentě, kdy byl překročen finanční limit pro vkládání do Bitcoinmatu, nasměroval ženu do Bitcoinmatu v jiné části Prahy.

Případ je momentálně prověřován pro podezření z trestného činu podvod, za což hrozí při dopadnutí pachatelů a odsouzení až osmiletý pobyt za mřížemi.

Policie radí: