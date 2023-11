Obvodní soud pro Prahu 3 dnes vynesl rozsudek v případu bývalého poslance Dominika Feriho. Soud obžalovaného odsoudil k odnětí svobody na tři roky ve vězení s ostrahou za dvě znásilnění a pokus o znásilnění, je tedy vinen ve všech bodech obžaloby. Feri vinu popřel. Soud dospěl k tomu, že se sexuálnímu násilí dopustil na všech poškozených. Verdikt není pravomocný, Feri se proti němu na místě odvolal.

Soud s Dominikem Ferim 2. listopadu. | Video: Deník/Radek Cihla

Státní zástupkyně pro Feriho navrhovala zhruba tříleté vězení, všechny tři skutky se podle ní obžalovanému podařilo prokázat. Poškozeným musí uhradit odškodné ve výši 300, 150 a 60 tisíc.

Dva ze tří skutků, z nichž je Feri obžalovaný, se staly podle státní zástupkyně v roce 2016 v jeho bytě v Praze 3. Feri je vinen, že v bytě v Řehořove ulici se nezletilou poškozenou pokusil políbit a osahával ji, poškozená mu davala najevo, že nechce. Poškozené řekl, že je nevyspělá. Poškozená to vnímala jako psychický nátlak. Chtěla odejít, obviněný jí dal nápoj fanta a ona se napila a dostala se dostavu, kdy nevnímala, to se neprokázalo. Podle rozsudku se obžalovaný dopustil činu na dítěti, jelikož dívka nebyla v tu dobu plnoletá.

Třetí incident se stal podle obžaloby v roce 2018, kdy si Feri pozval do Poslanecké sněmovny ženu kvůli možné pozici stážistky. Ženu se podle vyšetřovatelů pokoušel líbat a osahávat, podařilo se jí ale odejít, obžaloba proto případ kvalifikuje jako pokus o znásilnění.

V jednacím sále při čtení odůvodnění soudkyní zazníval pláč.

Feri obžalobu opakovaně popřel, odmítl, že by se dopustil jakéhokoli sexuálního násilí. U hlavního líčení i ve svém závěrečném návrhu opakovaně poukazoval na údajné rozpory ve výpovědích žen. Řekl také, že policie a státní zástupce k jeho případu přistupují alibisticky. Podle jeho obhájkyně jsou příběhy žen z velké části smyšlené.

Soudkyně vyvrací obhajobu Feriho. Uvedla, že výpovědi poškozených působily pravdivě. Že pokud si nepamatují detaily, lze to přičíst odstupu doby, strachu a stresu, díky kterým si to nepamatují přesně.

„U jedné z poškozených je výpověď potvrzena její matkou, které se elektronicky svěřila. Obžalovaný psal poškozené druhý den, že ví, že to pokazil a zval ji na oběd. Prohřešek obžalovaného byl závažnější, než kdyby jí, jak tvrdil, jen líbal. Vzhledem k tomu, že dívce psal, to dokazuje a svědčí pro verzi poškozené. Věrohodnost poškozených dokazují soudní posudky od znalců. Nelze přehlédnout, že poškozené jsou mladé a inteligentní ženy na prahu dospělosti a došlo u nich ke snížení kvality života," dodala soudkyně.

„Soud negativně hodnotí chování obžalovaného k poškozeným během jejich výpovědí. Hlasitě se smál tak, že to bylo slyšet i do vedlejší místnosti, kde přes audiovizualizační techniku vypovídaly. Obžalovaný má právo na obhajobu, ale ne tak pohrdavým způsobem. Ve prospěch obžalovaného je, že byl mladý, netrestaný a od skutku je časový odstup. Trest kumuluje výchovný a represivní účinek. Třest tří let je blíže spodní hranici, ale obžalovaného dostatečně postihne a bude mít výchovné účinky," zaznělo u soudu.

Feri vinu odmítá

„Jsem velmi zklamaný, že jsem odsouzený za něco, co jsem neudělal. Nemám pocit, že jsem se choval neomaleně. Je to strašný pocit, slyšet rozsudek o vině, když jsem to neudělal," řekl u soudu obžalovaný Dominik Feri. Proti rozsudku se chce odvolat.