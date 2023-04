/VIDEO/ Pražští kriminalisté vyšetřují dva případy okradení seniorů párem cizinců. V prvním případě nabídli poškozené pomoc s nákupem a nenápadně ji z tašky vzali klíče od bytu, ze kterého poté ukradli šperky. V druhém případě se podezřelé ženě povedlo seniorku obelstít a dostat se pomocí výmluvy do jejího bytu, kde mezitím ženy komplic seniorce také odcizil šperky. Policie nyní prosí veřejnost o pomoc s pátráním po dvojici lupičů.

Žena podezřelá z okradení seniorek v Praze. | Video: Policie ČR

Oba incidenty se odehrály 21. března v Praze. „Muž se ženou nabídli pomoc s taškou seniorce (ročník 1932) v Praze 7, když šla na nákup. Poškozená odmítla, nicméně podezřelým se nějak podařilo vzít z tašky klíče od bytu, a zatímco v klidu nakupovala, dvojice z jejího bytu odcizila šperky za sto tisíc korun,“ popsal první případ policejní mluvčí Jan Rybanský.

Dvojice podezřelá z okradení seniorek v Praze.Zdroj: Policie ČR

Druhý případ se odehrál jen o několik hodin později na Praze 5.

„Seniorka (ročník 1938) otevřela dveře do domu podezřelé, která se dožadovala vstupu do jejího bytu, neboť jí mělo na balkon spadnout prádlo. Bohužel si seniorka neuzavřela dveře od bytu, a během jejich komunikace do něj vnikl komplic a stejně jako v prvním případě si z bytu odnesl šperky za sto tisíc korun,“ popsal Rybanský druhý případ.

Podezřelá žena v obou případech komunikovala se seniorkami pomocí překladače v mobilním telefonu. Do překladače vkládala věty v angličtině následně přeložené do češtiny.

Pokud podezřelé na kamerových záznamech poznáváte, kontaktuje prosím linku 158.

Prověřováním obou případů kriminalisté zjistili, že by se mohlo jednat o cizince, kteří na území České republiky přebývají pouze po hotelích pár dní a poté odcestují jinam.

Policie se tedy obrací i na zaměstnance těchto provozoven, aby kontaktovali linku 158, pokud se u nich tyto osoby opět ubytují nebo bydlí.

„Případ je prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu krádež a porušování domovní svobody, za což v případě dopadení a odsouzení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody,“ dodal policejní mluvčí Jan Rybanský.