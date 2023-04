/VIDEO, FOTOGALERIE/ Na místě pětitisícová pokuta, následovaná finančním postihem ve výši čtvrt milionu korun – a ještě dojde na jednání u soudu s rozhodováním o dalším trestu. To všechno přinesla prohlídka jediného auta mířícího k Praze, které na šestém kilometru dálnice D1 u Průhonic zastavili k běžné kontrole středočeští celníci. Zjistili, že cizinec, který si nelámal hlavu s placením dálničních poplatků, převážel 61,2 tisíce nezdaněných cigaret.

Jednašedesát tisíc cigaret s ukrajinskými kolky našli celníci při noční kontrole auta u Průhonic | Video: Celní správa ČR

O odhalení, které přišlo ve čtvrtek 13. dubna uprostřed noci, informovala v úterý Yvona Matějková z Celního úřadu pro Středočeský kraj.

„Krátce před půlnocí si hlídka vytipovala ke kontrole vozidlo Lexus ukrajinské imatrikulace. Ve vozidle se nacházel muž (ročník 1991) ukrajinské národnosti. Na dotaz celníků, zda veze alkohol, cigarety či jiné zboží podléhající zákazům či omezení, řidič odpověděl, že nic takového nepřeváží,“ přiblížila prvotní zjištění.

Záhy se ukázalo, že šofér nemluvil pravdu. V zavazadlovém prostoru byly tři černé igelitové pytle naplněné kartony cigaret značky Marlboro a Rothmans, na zadní sedačce a za sedadly řidiče i spolujezdce se pak našly další pytle – tentokrát s cigaretami značky L&M. To vše s ukrajinskými kolky.

Zběsilá honička. Zdrogovaný řidič se snažil vytlačit policejní auto ze silnice

To, že ke zboží nemá žádné doklady, vysvětloval šofér jednoduše: jede z Brna do Prahy – a cigarety prostě našel. Celníci pak do svých lejster pečlivě zapsali, co našli oni: případ úniku spotřební daně s částkou vyčíslenou zhruba na 220 tisíc korun. V těchto případech je postup poměrně tvrdý: dotyčný musí uhradit částku, jejímuž placení se vyhnul, a to přesto, že o zboží přijde: to je zajištěno a posléze zlikvidováno.

„S podezřením na spáchání trestného činu byl případ předán sekci pátrání na Generální ředitelství cel. O případném trestu rozhodne soud,“ konstatovala Matějková.

Doplnila, že uložená pětitisícová pokuta byla sankcí za „užití zpoplatněné komunikace bez úhrady časového poplatku“. Jinými slovy: za jízdu po dálnici bez dálniční známky.