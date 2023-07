/VIDEO/ Pražští kriminalisté pátrají po muži, který bezvládně ležel na ulici na Strossmayerově náměstí v Praze 7. Případem se policie zabývá na základě videa, které začalo minulý týden kolovat na sociálích sítích. Podle serveru CNN Prima News se může jednat o napadení, za kterým stojí zápasník MMA.

Bezvládně ležící muž na ulici v Praze. | Video: Policie ČR

Na videu je zachycen muž, který bezvládně leží na jedné z pražských ulic a krvácí. Na záběrech je i jiný muž, který ho fackuje a sprostě mu nadává.

„Tak co ty de*** vy****nej, na koho tady zkoušíš frajera? Chcípáku. M***o z****ená. Chcípni tady!," je slyšet jak říká mladík směrem k ležícímu muži.

Ze záběrů je také patrné, že se muže snaží několik lidí vzbudit, avšak marně. Na videozáznamu je slyšet i vystrašená dívka, která prosí o pomoc.

„Vzbuď ho Tadeáši! Vstávej, vstávej! Tadeáši, probuď ho, prosím," prosila na videu dívka.

Podle serveru CNN Prima News je nadávající muž ze záznamu zřejmě zápasník MMA, který se měl tímto videem chlubit na svém Instagramu. Záběry už ze sociální sítě stáhl. Televize se zápasníka pokusila kontaktovat, aby získala jeho vyjádření, ten se ale neozval.

Případem se nyní zabývají i pražští kriminalisté. „Prověřováním případu kriminalisté do současné doby nezjistili totožnost tohoto zraněného muže. Jestli ho někdo poznává nebo se na záběrech poznává on sám, prosíme, ať se ozve na linku 158. Kriminalisté by s ním potřebovali mluvit," sdělil k případu policejní mluvčí Jan Daněk.