Balkánci v pražských bytech pěstovali velké množství konopí. Hrozí jim 18 let

ČTK

Policie obvinila 11 cizinců z Balkánu z toho, že v pronajatých pražských bytech pěstovali velké množství konopí a poté ho vyváželi do ciziny. Hrozí jim osm až 18 let vězení. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí Národní protidrogové centrály (NPC) Lucie Šmoldasová.

Konopí (Cannabis). Ilustrační foto. | Foto: Deník / Stulír Drahomír