K události došlo na začátku září a policie po neznámém útočníkovi pátrá. „V souvislosti s případem napadení řidiče taxislužby pátrají pražští kriminalisté po muži, který je zachycen na kamerových záznamech v jednom z nočních podniků v Praze. Podezřelý se nechal odvést kolem v úterý 4. září páté hodiny ráno do ulice Komundardů. Po zastavení vznikl mezi ním a řidičem verbální konfliktu ohledně placení,“ řekl policejní mluvčí Jan Rybanský.

Po hádce vylezl zákazník z vozu a pokusil se mu utrhnout zpětné zrcátko. To se řidiči taxi nelíbilo. Vystoupil z vozidla a chtěl po muži, aby toho nechal. Jeho odpovědí však byla rána lahví do hlavy. Poté útočník popadl dočasnou dopravní značku, se kterou poškodil kapotu vozu a stojanem značky pak rozbil čelní okno auta.

Cizinec si u východu metra vyhlédl ženu a ukradl jí kabelku. Skončil ve vazbě

Poškozený proti útočníkovi opakovaně použil slzotvorný prostředek a snažil se zavolat na linku 158. Když to ale agresor zjistil, srazil muže na zem, kde ho kopal do hlavy, těla i nohou. Poté na něj dupl. „Celý incident ukončil svědek, který přiběhl na místo. Útočník se zalekl a utekl o několik ulic dál do nočního podniku, kde se domáhal omytí obličeje, neboť proti němu poškozený opakovaně použil slzotvorný prostředek,“ dodal policejní mluvčí Jan Rybanský.

Taxik poničený agresivním mužem v Praze.Zdroj: Policie ČR

Z podniku vznikl kamerový záznam, podle kterého může být útočník identifikován. Napadený taxikář musel vyhledat lékařské ošetření, aby mu byla zašita tržná rána nad okem.

Zlodějským výpravám je konec. Desetkrát trestaný recidivista skončil v poutech

Pokud se podaří útočníka dopadnout hrozí mu za trestný čin výtržnictví a těžké ublížení na zdraví až deset let odnětí svobody.