Cibulky uskladnili městští zahradníci do zamknutého kontejneru na Vítězném náměstí. „Bohužel, v noci ze včerejška na dnešek se nám kdosi do uzavřeného kontejneru vloupal. Nezvaná návštěva odnesla, co mohla. Zbyly po ní jen listy a nepořádek. Na trzích vám proto nemáme co nabídnout,“ objevilo se ve čtvrtek na facebooku Prahy 6.

Jen materiál z kontejneru ale zlodějům nestačil. „U cibulí tulipánů ze záhonu v Zelené ulici zloději ani nečekali, až je zahradníci vyndají, a ukradli je rovnou ze záhonu. Rádi bychom ochránili alespoň zbytek záhonů, které jsou ještě v květu. Ale už i tam zahradníci viděli jednotlivce, kteří si beze studu za bílého dne s lopatkami vyrýpávají kusy záhonů a odnášejí domů,“ popisuje příspěvek.

Krádež už radnice nahlásila na policii a na záhony dohlédnou strážníci. Na sociálních sítích se čin zlodějů-zahradníků setkal s opovržením. „Vrchol ubohosti a malosti takových zlodějíčků. Ti se neštítí ani krást na hřbitovech,“ reagovala například Veronika Hrnčířová Šantrochová.