„Policejní orgán má za to, že i laické veřejnosti je zřejmé, že obvyklé ceny některých bytových jednotek v dotčených lokalitách jsou vyšší než ceny, za které byly shora označené bytové jednotky prodány,“ citoval server z usnesení o zahájení trestního stíhání.

V původním zastaveném stíhání policisté tvrdili, že pod cenou bylo prodáno 23 bytů s celkovou škodou přes 41 milionů korun. Nyní tedy znalci vyčíslili škodu nižší.

Server napsal, že mezi obviněnými jsou i Lomeckého zástupce Daniel Hodek (ČSSD) a další zastupitelé Filip Dvořák, Jaroslava Janderová nebo Jan Bürgermeister (všichni ODS). Ze současných radních Prahy 1 se podle serveru obvinění týká Jana Votočka (TOP 09) a Richarda Bureše (ODS), stíhán je i zastupitel Filip Kračman (TOP 09).

Účelová záležitost před volbami, tvrdí ODS

„V minulosti jsem se dost jasně vyjádřil, že Městská část Praha 1 postupovala v souladu s tehdy platnými zákony a nařízeními. Na tom stále trvám,“ řekl serveru Lomecký. Janderová stíhání označila za účelovou záležitost v souvislosti s blížícími se volbami. Dodala, že si není vědoma žádného pochybení.

Za nedbalostní porušení povinnosti při správě cizího majetku a maření úkolu úřední osoby hrozí jeden až pět let vězení.

„Lednová změna koalice Prahy 1 byla a je snahou o zachování starých pořádků. Těch, které Praha 1 sobě ukončovala. Třeba hazard nebo rozkrádání bytů. Neměli by se celostátní předsedové stran zamyslet, zda jim angažmá jejich politiků v nové koalici pomáhá?“ okomentoval prostřednictvím twitterového účtu novinku magistrátní lídr Jan Čižinský (Praha sobě), jehož bratr Pavel Čižinský na začátku roku skončil ve funkci starosty. Nahradil ho dosavadní místostarosta Petr Hejma (My, co tady žijeme/STAN) s podporou ODS, TOP 09 a hnutí ANO.