Praha – Dávejte si pozor na posádky velkých bouráků známých značek s čísly registrovanými z zahraničí. Mohou vás okrást – a je tu i riziko fyzické újmy.

Rumunští podvodníci jezdí ve vozech továrních značek Mercedes, Audi a podobně s poznávacími značkami Francie, Německa, Rumunska či Holandska | Foto: Policie ČR

Tak zní varování, jímž se ve čtvrtek pražská policie připojila k dřívějšímu upozornění německého autoklubu ADAC, který upozornil na nebezpečí spojená s řáděním východoevropských zločineckých skupin na českých dálnicích a na komunikacích v okolí naší metropole. Tyhle poznatky potvrzuje i Eva Miklíková z ředitelství pražské policie. „Českou republiku již nejméně tři roky po sobě navštěvují početné rumunské gangy, jejichž členové zásadním způsobem narušují život našich spoluobčanů,“ konstatovala ve čtvrtek.

Hrozí okradení i fyzická újma

Podle poznatků pražských kriminalistů přijíždějí Rumuni s nečestnými úmysly zejména jarních měsících. Často se ubytují v kempech při okraji metropole a odtud vyjíždějí do akce. „Pohybují se zejména na páteřních komunikacích hlavního města Prahy a v jeho blízkém okolí, ale také na hlavních tazích České republiky, například dálnicích D1, D5 a D8. Jezdí ve vozech továrních značek Mercedes, Audi a podobně s poznávacími značkami Francie, Německa, Rumunska či Holandska,“ shrnula kpt. Miklíková stěžejní indicie. „Podle těchto základních markantů je mohou lidé poznat. Setkání s nimi by se ale měli maximálně vyhýbat. Hrozí jim totiž riziko okradení, popřípadě i fyzické újmy,“ varovala.

Typické situace mohou řidiče varovat

Také počínání zločinců z Balkánu je podle policejních detektivů typické. Někdy se snaží projíždějící řidiče zastavit zběsilým problikáváním – zpravidla ale předstírají nesnáze. Stojí u silnice kolem odstaveného auta, často s mapou v ruce, a mávají na projíždějící řidiče s tím, že potřebují pomoc. Většinou se vydávají za cizince pracující v Německu, jimž právě došel benzin. Nemají sice peníze – mohou ale zaplatit zlatými šperky. A hned ukazují masivní řetězy či prsteny ze žlutého kovu, který má ovšem se zlatem společného tak málo jako ti, kteří šperky nabízejí, s poctivou prací. Zkoumání ukázalo, že jde o výrobky ze slitin, které nemají prakticky žádnou hodnotu. Lidé, kteří se nechají oklamat, tak často přijdou o nemalé peníze.

Mezi oběťmi ale nejsou pouze důvěřivci, kteří se nechali napálit. Někteří z odrbaných motoristů policistům řekli, že o koupi předmětů pochybného původu nestáli – netroufali si ale cizincům odporovat. Těch totiž vždy bývá na místě několik – a není pro ně problém vzbudit v oběti dojem, že pokud nebude spolupracovat, mohlo by dojít i fyzickému napadení.

Policie tak má jasné doporučení. Řidiči by na výzvy podezřelých osob, které se je snaží zastavit, neměli reagovat – a pokud mono by se s nimi neměli vůbec kontraktovat. Byť jsou slušně oblečeni a na první pohled vyhlížejí důvěryhodně.

Neznamená to však předstírat, že je vůbec nevidíte! Policisté uvítají upozornění na jejich výskyt na lince 158 – a toto oznámení vyjedou prověřit. To se také skutečně děje. Jen v Praze se prý takové telefonáty počítají na desítky.

Na trest dojde málokdy

Zůstává ale faktem, že policejní kontroly mohou zločincům nabízejícím falešné zlato jejich počínání znepříjemnit – bývají ale problémy s jejich potrestáním. Podvodné jednání se totiž špatně prokazuje. Zpravidla také lidé podvodníkům za falešné šperky zaplatí méně než pět tisíc korun, což je hranice výše škody, od které se věc posuzuje jako trestný čin. Případ tak neskončí před soudem, ale mohl by být posuzován pouze v přestupkovém řízení. A to s takovými možnostmi postihu, které pachatele stěží odradí.

Také možnost vyhoštění přistižených cizinců je spíše v rovině teoretických úvah. To by bylo možné pouze v případě, že by byli odsouzeni za trestný čin – případně by se opakovaně dopustili přestupku, kterým by závažným způsobem narušili veřejný pořádek, anebo ohrozili bezpečnost státu.