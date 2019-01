Praha /FOTOGALERIE/ - Oficiálně v úterý zaznělo v jednací síni Městského soudu v Praze to, o čem se špitalo už od ledna. Spolupracovníky pražského primátora Bohuslava Svobody, o něž se zajímali policisté v souvislosti s úplatkářskou aférou někdejšího ředitele městské policie Vladimíra Kotrouše, byli skutečně Svobodovi poradci pro komunikaci, PR a mediální obraz Martin Grmela a Marek Hanč.

Právě jejich jmény se Kotrouš zaštiťoval, když od majitele autoservisu zajišťujícího údržbu vozového parku městské policie žádal úplatek na ponechání zakázky. Oba však důrazně popírají, že by měli s Kotroušovým úplatkem cokoli společného. A shodně odmítají i to, že by s bývalým ředitelem městské policie přicházeli do jakýchkoli užších kontaktů – a to jak pracovních, tak osobních.

„Proč jsem byl účasten toho případu, jsem se dověděl až z médií," řekl v jednací síni Grmela. S Kotroušem si prý vykali – a setkali se jen několikrát. Nikdy přitom spolu o ničem nejednali ani si netelefonovali. A Grmela rázně odmítá, že by za svého ročního působení na magistrátu byl něčím jako Topolánkův Dalík či Bémův Janoušek. Takové vazby prý u současného primátora ani fungovat nemohou. „Ano, lidé bývali zvyklí, že v pozadí figuruje někdo, kdo tahá za provázky – ale nyní to tak není," řekl Grmela reportérům. Je prý přesvědčen, že současná kauza je důsledkem něčeho, co si majitel servisu a exředitel strážníků „nesou z minulosti".

Zatímco Grmela autoservis, který je středobodem Kotroušovy kauzy, podle vlastních slov vůbec nezná, jeho kolega Hanč s ním do kontaktu přišel. Jedinkrát. Prý mu jeho služby doporučil primátorův řidič, když potřeboval řešit problém se svým nepojízdným vozem. Tohle ale Hanč, oficiálním postem osobní tajemník primátora, nepřišel říci do jednací síně osobně. Omluvil se, že je v zahraničí, a tak soudce Kamil Kydalka přečetl se souhlasem státní zástupkyně i obhájkyně jeho lednovou výpověď na policii. „Vylučuji, že by Vladimír Kotrouš dělal prostředníka," nadiktoval do protokolu.

Dopaden s penězi

Kotrouše policisté zadrželi krátce poté, co loni 25. listopadu přijal od majitele servisu 150tisíciový úplatek. Vše od počátku sledovali policisté, na něž se vlastník servisu obrátil, a tak má obžaloba řadu důkazů potvrzujících nejen to, že Kotrouš přijal 150 tisíc, s nimiž byl zadržen, ale už předtím 200 tisíc. A že celková suma neměla být konečná, ale šlo o první ze splátek, jaké šéf strážníků požadoval hradit každé čtvrtletí ve výši pěti procent z ceny služeb fakturovaných servisem. To však Kotrouš odmítá.

Jen podvodné sliby

Obžalovaný přiznává, že peníze chtěl pouze pro sebe (Grmelovi se však při setkání u soudu za to, že ho do kauzy zatáhl, neomluvil) a trvá na tom, že nepřevzal nic víc než oněch 150 tisíc korun. Připouští, že vše, co uvádí obžaloba, skutečně majiteli servisu říkal; popřít to ani nemůže, jelikož jeho slova zaznamenaly policejní odposlechy. Tvrdí ale, že šlo o konstrukci vymyšlenou proto, aby mu majitel servisu věřil, že je tím správným mužem s patřičným vlivem a styky, kterého má smysl uplácet.

Ve skutečnosti ho však podle svých slov oklamal. A souhlasně kývl na otázku soudce Kydalky, zda si uvědomuje, že se přiznává k pokusu o podvod. Tvrdí, že mu šlo jen o to získat peníze, když se rodina ocitla ve finančních těžkostech. Nemluvil ale pravdu. Takovou moc, aby zajistil ponechání obří zakázky, totiž neměl. Potvrzují to i svědci, mezi nimiž v úterý nechyběl ani ekonomický náměstek šéfa městské policie Jaroslav Bláha. Přitakal Kotroušovým slovům, že rozhodnutí o přidělení takto rozsáhlé zakázky (a tedy i případné potvrzení smluvního vztahu s dosavadní firmou) bylo záležitostí pražských radních.

Bláha nicméně zmínil fakt, který v kauze není bez zajímavosti. Smluvní vztah se zmiňovaným autoservisem přetrvává z minulosti, kdy byl kontrakt trvající od roku 2005 vysoutěžen ještě někdejší Správou služeb Městské policie hlavního města Prahy. A v čele této organizace kdysi stával – Vladimír Kotrouš.

Bude ve hře nižší trest?

Pokud by se soud ztotožnil s verzí obžalovaného exšéfa pražských strážníků Vladimíra Kotrouše, že se dopustil jednání podvodného a nikoli korupčního, hrozil by mu výrazně mírnější trest než za přijetí úplatku. A verdikt možná padne již brzy. Hlavní líčení rozplánoval soudce Kydalka do pátku. Ve středu má být jako svědek vyslechnut nejen majitel autoservisu, ale do jednací síně je předvolán i první muž magistrátu: primátor Bohuslav Svoboda.

Současný šéf nic netušil

Bývalý a současný šéf pražských strážníků, kteří úzce spolupracovali bezmála deset let, se po delší době opět sešli. U soudu. V kauze Vladimíra Kotrouše totiž vypovídal jako svědek i jeho někdejší náměstek Ludvík Klema, který je do jmenování nového ředitele dočasně pověřen vedením městské policie. O korupční aféře svého někdejšího šéfa ale nic neví, třebaže byl přítomen některým jednáním týkajícím se smlouvy s autoservisem. „Já jsem z toho pouze smutný," vyjádřil se Klema.