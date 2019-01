Vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, v němž je obviněn z dotačního podvodu premiér Andrej Babiš (ANO) i jeho dvě dospělé děti a švagr Martin Herodes, se nebývale vleče. Navíc z pražské policie, která má případ na starosti, mizí důležité postavy a nadřízení komisaře Pavla Nevtípila. Boss vládního hnutí Babiš dokonce naznačil, že Nevtípil pracuje v režii mafie.

Jako „politický proces” už poněkolikáté předseda vlády označil kauzu naposledy minulý týden. Jenže pražská policie nijak nereagovala, nikdo se neohradil, detektivů už se nikdo nezastal. Když přitom v létě odcházel šéf krajského ředitelství Miloš Trojánek, vydal prohlášení, v němž zdůraznil apolitičnost svých podřízených: „Policisté se řídí výhradně zákony této země. Pana Nevtípila si vážím, jde o jednoho z mých nejlepších lidí.”

Po Trojánkovi s novým rokem skončil náměstek pro kriminální policii a vyšetřování Ivan Smékal, další Nevtípilův šéf. Jako první o tom v pondělí informoval server Neovlivni.cz. Na uvolněný post nastoupila Radka Drexlerová, což vyplývá z webu pražské policie. Podle Neovlivni.cz však tato policistka dosud na pražská správě nepůsobila, novinářka Sabina Slonková navíc končícího Smékala zařadila mezi legendy pražské policie.

Nesedl si s novým ředitelem

Redakci se žádný komentář získat nepodařilo, Slonková odkázala na říjnový text, podle něhož si Smékal „nesedl” s novým ředitelem Janem Ptáčkem. Komisař Pavel Nevtípil se navíc loni v létě po Trojánkově rezignaci před kolegy údajně zmínil, že už mu v policii nezbývá moc lidí, kteří by mu kryli záda a zvažuje také odchod.

Těžko říct, jak se zachová nyní. Každopádně vyšetřování zneužití padesátimilionové dotace na stavbu luxusní farmy na Benešovsku spěje do finální fáze. Policisté by měli rozhodnout, zda požádají žalobce, aby premiéra postavil před soud. Naposledy požádali o prodloužení lhůty do dubna, jde přitom už o druhý odklad.

Vře to i mezi státními zástupci. Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová v prosinci řekla, že dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch nepostupoval dostatečně důrazně a zcela efektivně. Šaroch však v rozhovoru pro Deník N označil její prohlášení za populistické a bez obsahu. „Dělám tu práci v rámci možností, které mám. Vždy je možné práci dělat lépe, rychleji, kvalitněji, ale záleží také na podmínkách, které dostanete a máte,“ uvedl státní zástupce.

Bradáčová mimochodem jako litoměřická státní zástupkyně v roce 2001 hrála epizodní roli při podezření na spáchání trestného činu při převzetí státního podniku Lovochemie v devadesátých letech. Za velmi sporných okolností tehdejšího největšího výrobce hnojiv ovládly Babišovy firmy. Za podpory vlády současného prezidenta Miloše Zemana a ČSSD každopádně vybudoval slovenský podnikatel impérium Agrofert a dostal se díky tomu až do funkce českého premiéra.

Babiš junior na Krymu

Zatímco na tehdejší činnost Andreje Babiše už mnozí zapomněli, kriminalisté případ odložili, kauza Čapí hnízdo je stále aktuální. Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila na přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert (nyní ve svěřenském fondu). V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele.

V létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba (Investice Moniky Babišové), která loni spornou dotaci – i kvůli výhrůžkám Evropské unie o zastavení dotací – státu vrátila.

Spolu s Babišem čelí obvinění i jeho dcera Adriana Bobeková a syn Andrej Babiš mladší. Obě děti podle premiéra a předsedy vládního hnutí ANO trpí psychickými problémy. Babiš junior si však stěžoval, že byl kvůli Čapímu hnízdu nedobrovolně odvezen na Krym, ukrajinské území okupované Ruskem.